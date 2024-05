Kastrace není nutná. Je jedno, co máte mezi nohama, míní trans aktivistka

Lenka Králová je česká transgender aktivistka, která se zaměřuje na podporu a zlepšování práv transgender osob v České republice, a to nejen prostřednictvím svého vlastního příběhu, podcastové série V Tranzu, ale i v rámci různých přednášek a iniciativ.

Lenka prošla comingoutem v 37 letech a měla manželku a syna, když svému okolí opatrně oznámila svou novou genderovou identitu „Původní záměr byl vyzkoušet si na jeden jediný den, jaké to je být ženou. Kamarádky se ke mně pak začaly chovat úplně jinak, oslovovaly mě v ženském rodě a poprvé jsem pocítila, jaké to je, když se cítím jako žena. Zažila jsem emoci, kterou jsem nikdy nezažila, a věděla jsem, že tohle nejde vzít zpátky. To jsem potřebovala, abych v životě byla šťastná,“ vysvětluje Lenka v Netabuj, podcastu webu eMimino.cz.

Nejde o to, co máte mezi nohama

Podle výzkumu Národního ústavu duševního zdraví je 90 procent trans lidí v ČR s touto podmínkou pro úřední změnu pohlaví, tedy kastrace nebo sterilizace, nespokojeno a chtělo by ji změnit.

Již řadu let se trans lidé a lidskoprávní organizace v Česku zasazují o změnu zákona, který by zjednodušil zastaralý systém úřední změny pohlaví. Jsme totiž jednou z posledních zemí v Evropě se zákonem podmíněnou kastrací a za přístup k trans lidem jsme dlouhodobě kritizováni ze strany mezinárodních organizací. Jednou z posledních byla například Rada Evropy, dříve však také OSN, Evropský soud pro lidská práva nebo EU.

Ústavní soud ale 7. května 2024 přišel s přelomovým verdiktem a zrušil zákonnou povinnost kastrací při úřední změně pohlaví a označil tuto praxi za postup, který je v rozporu s lidskou důstojností. Změny by měly vejít v platnost od poloviny roku 2025 a budou se jimi muset řídit i naši zákonodárci.

Jak Lenka také uvádí, pro běžný život rozhodně není důležité to, co máte mezi nohama. „Operace je velice riskantní a já nechci zbytečně riskovat, hlavně kvůli synovi. Jediné, kde to hraje roli je partnerský život. A navazování partnerských vztahů je složitější, ale já jsem si našla partnerku, která s tím nemá problém. Pro mě je důležitější ten každodenní život.“

Lenka Králová tak dlouhodobě poukazovala na problém nutné kastrace a trpělivě také vysvětlovala ve veřejném prostoru rozdíly mezi jednotlivými druhy tranzicí.

„Je rozdíl mezi medicínskou tranzicí a sociální tranzicí. V rámci sociální tranzice překlopíte ve svém životě vše do té správné role, nebo té, která vám nějak přísluší. Je potřeba říct, že sociální tranzice je přesně to, o co každému jde. Medicínská tranzice je jen pomůckou k tomu dosáhnout sociální tranzice, ať jde o kosmetické nebo chirurgické úpravy nebo braní hormonů,“ vysvětluje hostka podcastu Netabuj.

Dodává, že v médiích byla dlouho dobu zaměňována medicínská a sociální tranzice. Lidé si tak mylně myslí, že trans lidem jde především o přeoperování genitálu.