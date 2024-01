Děti s bolavou duší. Otázka „jak bylo ve škole“ je k ničemu, míní primář

Už přes rok prožívá dětská psychiatrie v Česku totální kolaps a jeho zastavení je zřejmě v nedohlednu. Na problematiku se v poslední době pokusila poukázat také nadace Kapka naděje dokumentem Co je ti? Nic., v němž mezi jinými promlouvá i primář a předseda Asociace dětské a dorostové psychiatrie Havelka. V rozhovoru vysvětluje, co stojí za nárůstem psychických potíží u dětí a co trápí české psychiatry.

Dokument přináší několik příběhů dětí s psychickými potížemi, jaké se v současnosti vyskytují nejčastěji. Komentujete v něm spolu s dalšími kolegy psychiatry i neutěšený stav dětské psychiatrie. Čeho byste filmem rád docílil?

Už jen fakt, že film poukázal na to, jak tristní situace je, je důležitý. A zároveň jsem rád, že ukázal i naději, světlo na konci tunelu. Zatím ho bohužel často nevidíme, ale mohli bychom. Taky myslím ukázal, jak velký efekt má včasná pomoc. Bohužel současná situace je taková, že většina lidí pomoc vůbec nedostane.