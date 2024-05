Elektrokamiony ujedou půlku toho, co je potřeba, kilometr stojí o 10 korun víc

Dojezd je problematický kvůli tomu, že těžká nákladní auta lze zatím využívat především v městské logistice. Zvýšenou cenu za bezemisní přepravu zase zákazníci nemusí být ochotni akceptovat.

Maximální dojezd současných elektrických kamionů se pohybuje kolem dvou set kilometrů. To je ale necelá polovina hodnoty, kterou od těchto vozidel dopravci vyžadují. „Platí, co bylo deklarováno. Skutečné vlastnosti dojezdu na rozdíl třeba od elektrických osobáků to vozidlo má. Auto provozujeme od září 2022, tak máme za sebou zimní i letní sezonu,“ popsal MF DNES ředitel společnosti CS Cargo Aleš Willert zkušenosti s provozem osmnáctitunového Volva FE Electric. To je v plně komerčním zkušebním provozu a firma jím vozí potraviny pro pobočku řetězce Lidl.