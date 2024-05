Zubaři se brání konkurenci ze zemí mimo EU. Šmucler se bojí o pacienty

Informaci sdělil v neděli po ukončení sněmu prezident České stomatologické komory (ČSK) Roman Šmucler.

Senátní novelu v polovině dubna schválila Sněmovna ve zrychleném režimu. Podle předkladatelů je reakcí na nedostatek zubařů v ČR. Zubním lékařům ze třetích zemí by měla umožnit, aby mohli nově pracovat v Česku pod dohledem jiného stomatologa. Novelu nyní dostane k potvrzení Senát.

Novela podle Šmuclera přinese ohrožení pacientů. „Ti, kteří přijdou, budou v postavení studenta. Nebude se vůbec zjišťovat, jestli absolvovali lékařskou fakultu. Za tři měsíce se teprve bude kontrolovat (jejich) diplom, ale velmi formálně. A nejhorší je, oni nemusí vůbec umět český jazyk,“ uvedl Šmucler. Velkým problémem u příchozích do Česka bude i to, že nebudou znát české zákony, například složitý pojišťovnický zákon.

Návrh novely je podle sněmu stomatologů také legislativně vadný a problematiku vůbec neřeší. „Zákon je připravený pro specializační vzdělávání, tedy ortodoncii a čelistní chirurgii. A to určitě není to, co chtěl zákonodárce udělat,“ řekl Šmucler.

Sněm stomatologů proto vyzval Senát, aby návrh zákona zamítl nebo jej vrátil Sněmovně,“ uvedl Šmucler. Stomatologové podle něj současně do Senátu pošlou k novele pozměňovací návrhy, které by měly snížit rizika pro pacienty a zmírnit dopady „jeho nerovného a bez nadsázky ponižujícího přístupu k zubním lékařům“.

Sněm se také vyslovil k problému budoucího zákazu používání amalgámových zubních výplní. „Komora si v souladu s Evropskou unií myslí, že plně hrazený amalgám má být lidem nahrazen jinou plně hrazenou výplní,“ uvedl Šmucler. Řešením by podle komory mohlo být používání plně hrazené chemicky tuhnoucí výplně. „Byla by jakýmsi plně hrazeným řešením pro pacienty, kteří si v tuto chvíli nebo celkově nemohu dovolit výplň fotokompozitní,“ řekl.

Pokud by měl být doplatek, měl by stát podle komory hradit po zákazu amalgámu alespoň 80 procent ceny plomby z jiného materiálu. Ministerstvo zdravotnictví (MZd) v novele zákona o veřejném zdravotním pojištění navrhuje hradit lidem cenu ze 40 procent, další peníze by pak mohli získat jako příspěvek zdravotní pojišťovny, pokud nebudou zanedbávat preventivní prohlídky. Ministerstvo v minulých dnech uvedlo, že se věcné debatě nebrání.

Česká stomatologická komora sdružuje ze zákona všechny zubní lékaře v ČR. Podle svého webu má asi 11 300 členů. Členů sněmu je 96.