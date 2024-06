Mediace rodičů by měla být první volbou. U soudu se hraje na masky

Když se dva rozchází a řeší k tomu peníze a péči o děti, není snadné dohodnout se rychle, ku prospěchu všech a bez vyhrocených emocí. Ale jde to, pomoci umí mediátor.

Host podcastu NA KAFI, Michaela Kopalová, je zapsanou mediátorkou, rodinnou terapeutkou ve výcviku a koordinátorkou projektu Vrstevnická mediace ve školách. Smír do rodin po rozchodech a rozvodech lidem pomáhá najít už deset let. Za mikrofonem jsme probíraly, kdy a kdo by měl mediátora vyhledat, nebo v jakých případech už nejspíš nepomůže ani on.

„Mediace je služba pro kohokoli, kdo řeší nějakou spornou či citlivou záležitost a chce ji vyřešit pokud možno bez soudu. Nejčastěji se využívá při rozchodech a rozvodech rodičů,“ uvedla s tím, že v první řadě je možné ji vyhledat samostatně, v řadě případů ovšem řízenou mediaci určí soud.

Ženský svět do uší Podcasty NA KAFI najdete na iDNES.cz, ale i na platformách, jako je Spotify, Apple nebo Google. Ať se vám dobře poslouchá...

Boj skrze právníky a řešení vyhrocených sporů u soudu by podle Michaely Kopalové mělo přijít až jako druhá možnost, obzvláště u rodinných záležitostí.

„Pokud rodiče nedokážou spor vyřešit v rámci rodiny, ale je nutné do toho někoho dalšího zapojit, mediace by měla být první volbou. Je šetrnější, měkká, ale přitom jde do hloubky a pomáhá dojít k porozumění a k vyřešení záležitosti vlastními silami. Až pokud se toto nepodaří, pak teprve by měli přicházet na řadu právníci,“ uvedl host podcastu NA KAFI.

Kdy už bychom si měli zavolat na pomoc mediátora? „Mediace má šanci na úspěch v úplných začátcích konfliktu, kdy rodiče už vědí, že spolu nebudou a zároveň na první dobrou nepadne nějaká dohoda. Čím déle trvá období, že už nekopou za jeden tým a nejsou schopní dohody, tím menší je pak šance na úspěch,“ upozornila.

Mediátor je užitečný i v situaci, kdy je dohoda rodičů o fungování po rozvodu již hotová, ale neúplná. „V případech, kdy se rodiče rozcházejí poprvé a mají nezletilé děti a nemají zkušenosti, nemusí myslet dostatečně dopředu nebo na všechny situace, které mohou nastat. Mediátor už tyto zkušenosti má. Může jim je tedy pomoci do mediační dohody doplnit a tím pádem předejít možným budoucím konfliktům,“ řekla v podcastu Michaela Kopalová.

Velkou výhodou mediátora je i to, že v konfliktu mají rodiče či partneři jeden zdroj informací, tedy jednoho odborníka, který oběma stranám podává stejné informace a snaží se dobrat shody. Kdežto v případě advokátů už kope každá strana za sebe, rodiče mohou mít rozdílné informace a spor se snadno polarizuje.

Spolupráce s Evou Pavlovou Michaela Kopalová organizuje za podpory první dámy Evy Pavlové Kurzy vrstevnické mediace na základních školách.

na základních školách. Cílem je naučit děti komunikovat, zmírňovat napětí ve třídách a řešit konflikty mezi spolužáky tak, aby nemusely procházet partnerskými útrapami v dospělosti.

tak, aby nemusely procházet partnerskými útrapami v dospělosti. Michaela školí mediaci také učitele, aby byli schopní pomoci se spory v rámci školy.

V následujícím školním roce chce svůj projekt rozšířit i na střední školy.

Pokud rodiče k soudu jdou již s hotovou mediační dohodou, značně tím zkrátí soudní stání a celý soudní proces. Soud takové rodiče oceňuje.

Hraní rolí nezabírá

Michaela už za svou desetiletou mediační praxi dokáže odhadnout charakter člověka a jeho ochotu domluvit se, pozná hraní rolí na oběť, ale klienty nesoudí okamžitě po prvním setkání.

„U mediačního řízení se nehraje na zaběhnuté role, kdy je například otec ten zlý, který odchází od rodiny a matka ta ublížená oběť, které o rodinu jde. Klienti se zde rozvypráví, jde se do hloubky. Zde jde skutečně o dohodu, aby mohla rodina co nejdříve začít zase fungovat,“ uvedla v podcastu

Zkratkovité jednoaktovky podle ní projdou spíše u soudu. Ale proč lidé přichází s nějakou pózou i sem? „Lidé jsou takto naučení od soudu, kdy tam nikdo nezkoumá skutečné motivy, skutečné potřeby, ale jde se tam po povrchu a advokáti tam využívají svou advokátní demagogii a formulace, které platí na dané soudce bez ohledu na skutečnost. Vědí, že tento soudce slyší na toto, tak to využijí... klient zaujme nějakou roli, která dává naději, že bude u soudu úspěšný,“ vysvětlila mediátorka.

Jak dlouho proces mediace trvá? Stalo se někdy, že musela své klienty odmítnout? A jak reaguje v situaci, kdy jedna ze stran „vybouchne“ a odmítne spolupracovat? Poslechněte si nejnovější díl podcastu NA KAFI.