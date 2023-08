Identit je hodně, patří k rozmanitosti našeho světa, říká výzkumník genderu

Co se s lidskou společností stalo, že se mluví o tolika genderech?

Gender je obecně termín popisující způsoby, jakými o sobě lidé uvažují. Projevuje se např. v souvislosti se sociálními rolemi, které pro sebe považují za vhodné. Gender je tak forma identity, kategorie nebo rys, podle něhož se lidé mohou odlišovat, podobně jako například etnicita nebo jakákoli jiná identita. Určitě nemá smysl počítat, kolik jednotlivých genderových identit je. V posledních letech lépe rozumíme tomu, jak nás gender ovlivňuje, a přibývá porozumění a lidí, kteří se pomocí nějaké genderové „škatulky“ popíšou. Měli bychom možná ještě rozlišit, co to je pohlaví, co to je genderová identita a co genderový projev.

Obecně bych se vsadil, že v bližším či vzdálenějším příbuzenstvu bude mít každý někoho, kdo je rozmanitý z hlediska genderu nebo sexuality.