Žena prodává fanouškům své vlasy i ochlupení, přišla si už na statisíce

Na prodej nepřišla sama. Začala o něm uvažovat až poté, co se jí několik sledujících ozvalo právě s prosbou o kus jejích vlasů nebo chlupů. „Když jsem svým sledujícím oznámila, že pro ně mám nabídku něčeho, co bylo součástí mě, byli nadšení. Rozhodla jsem se pak, že to budu prodávat oficiálně. Ani se mi nesnilo o tom, že bych si díky tomu mohla tolik vydělat,“ svěřila se žena pro server Dailystar.

Kromě toho také prodává lahvičky s vodou, ve které se předtím vykoupala. I o ně mají fanoušci stále zájem. „Zpočátku se mi to zdálo jako šílený nápad, ale opět jsem se nestačila divit, kolik lidí po něčem takovém toužilo,“ pokračovala.

Má tak pocit, že je díky tomu víc propojená se svými fanoušky. „Cítí se výjimečně. Mají pocit exkluzivity. Nemůže to mít každý. Pokud po tom toužíte, kupte si to. Nikdo jiný to zadarmo nedostane,“ doplnila.

Věří, že po podobných věcech touží například i fanoušci předních hvězd, a podle Amandy by si pak mohly slavné tváře přijít na pěkně tučné sumy. „Vás to nic nestojí, nebolí to, neubližuje to a je to velmi potěší,“ dodala.