Kam, sponzoři, kam jdete? Végh řeší před soubojem s Vémolou problém

Že by se sportovci radši neměli míchat do politiky? Vyprávějte to Attilu Véghovi. MMA zápasník, jehož čeká za šest týdnů sledovaný souboj s Karlosem Vémolou na fotbalovém stadionu v Edenu, vyjádřil podporu v prezidentských volbách Peteru Pellegrinimu. A odvrací se od něj sponzoři i fanoušci.