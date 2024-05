Boston bere v semifinále NBA první bod. K výhře v prodloužení výrazně pomohl Tatum

Indiana přitom měla zápas ve svých rukou. Posledních pět minut čtvrté čtvrtiny těsně vedla, jenže v poslední půlminutě dvakrát ztratila míč a Boston toho využil. Jaylen Brown trojkou z rohu přes obránce vyrovnal a poslal zápas do prodloužení. „Takhle jsme si to naplánovali. Nakreslili jsme si akci a já řekl Jrue Holidayovi, že se uvolním do rohu. A povedlo se,“ řekl Brown.

V prodloužení zazářil Tatum, který 72 vteřin před koncem košem s faulem poslal Boston do vedení a to následně pojistil trojkou. Snahu Indiany ještě se zápasem něco udělat pak uťal trestnými hody.

Sestřih zápasu Boston vs. Indiana:

K výhře kromě Tatuma výrazně přispěli také Brown s 26 body a Holiday s 28 body. Indianu táhli Tyrese Haliburton s 25 body a deseti asistencemi, Pascal Siakam s 24 body a 12 doskoky a Myles Turner s 23 body a deseti doskoky.

„Tahle porážka jde za mnou,“ řekl trenér Indiany Rick Carlisle. „Měl jsem si těch deset vteřin před koncem vzít timeout, abychom si naplánovali, jak vyhodit z autu a trestnými hody zápas rozhodnout. Místo toho jsme ztratili míč. Mrzí nás to, ale série jede dál,“ dodal.

„Přesvědčili jsme se, že s nimi můžeme hrát. O výhru nás připravily jen dvě hloupé ztráty,“ doplnil trenéra Haliburton, který byl u obou ztracených míčů.