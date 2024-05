Indiana si vynutila rozhodující sedmou bitvu s New Yorkem o semifinále NBA

Basketbalisté Indiany zvítězili doma nad New Yorkem 116:103 a vynutili si rozhodující sedmý zápas o postup do semifinále NBA. Za stavu 3:3 se přesune série do New Yorku, kde se Knicks budou v neděli snažit využít druhý pokus k tomu, aby poprvé po 24 letech postoupili mezi čtyři nejlepší týmy. Pro Indianu by to za stejné období bylo počtvrté a poprvé po deseti letech.