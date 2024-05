Cílem je být v NBA, ne hrát s tátou, řekl Bronny James před draftem

„Byl bych rád, kdybych se do ligy dostal. O tom, že bych hrál s tátou, nepřemýšlím. Takhle neuvažuji. Ani trochu. Jen se snažím pracovat a uvidím, kam mě to zavede,“ řekl James, který má za sebou jednu sezonu v týmu univerzity Jižní Kalifornie.

„Mým snem bylo vždy udělat si jméno, svoje jméno, a samozřejmě se dostat do NBA. Nikdy mě nenapadlo hrát s tátou. Ale samozřejmě, že to párkrát zmínil,“ uvedl syn nejlepšího střelce v historii NBA.

Odmítl myšlenku, že by ho nějaký klub mohl draftovat proto, aby nalákal do týmu i jeho otce, který obléká od roku 2018 dres Los Angeles Lakers. „Je to seriózní věc. Tohle by si žádný generální manažer nedovolil. Myslím, že jsem si dal dost práce a budu draftován nejen proto, jak hraju, ale také proto, jaký jsem,“ řekl James. Draft se bude konat 26. a 27. června.

Rozbíhající se kariéru Bronnyho Jamese loni v létě narušily zdravotní problémy. Na tréninku ho postihla srdeční zástava a vyšetření odhalila vrozenou vadu. K basketbalu se mohl vrátit po čtyřech měsících.

„Bylo to náročné období,“ řekl James. „Ale všechna ta práce, kterou jsem do toho dal, ze mě udělala člověka, co se nikdy nevzdá. Makal jsem a jsem zpátky tam, kde chci být.“ Před draftem ho prohlédli tři ligoví lékaři a dali mu svolení ucházet se o místo v soutěži.

Jeho otec je čtyřnásobným šampionem NBA. V březnu LeBron James jako první hráč v zámořské lize překonal hranici 40.000 bodů. V minulosti se nechal slyšet, že by rád končil kariéru v jednom týmu se svým synem. Devětatřicetiletý basketbalista má ještě o tři roky mladšího Bryce, který by na draft mohl jít nejdříve v roce 2026.