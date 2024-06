Bojovali jsme jako tým, cení si karvinský Mikuš po záchraně

Co mužstvo zvedlo z posledního místa?

Dá se říct, že nám velice pomohla výměna trenérů. Od té doby jsme bojovali jako jeden tým, což nás hlavně zdobilo.

Oba barážové zápasy s Vyškovem jste vyhráli 1:0. Takže jste vsadili hlavně na disciplinovanou obranu?

Trenéři nastavili taktiku, které jsme se drželi vlastně všechna kola, co mužstvo vedli. Snažili jsme se to plnit, jen v Pardubicích (v nadstavbě prohráli 0:4) jsme vyhořeli. Ale naštěstí to v baráži vyšlo.

Zejména v nedělní odvetě bylo na hřišti hodně emocí, že?

Emoce k tomu patří. Vyškov hrál super, chtěli postoupit. Po prvním zápase měli kecy, že jsou lepší a fotbalovější. Ukázali jsme, že ne. O to víc nám vítězství chutná.

Vy jste tento ročník ligy výborně začal a potom, co jste se po zranění na hřiště vrátil, jste i skvěle končil. Mohla to být vaše životní sezona, nebýt té bezmála osmiměsíční pauzy?

Když to tak bereme, asi jo. Ale možná kdybych zraněný nebyl, taková sezona by ani nebyla. Třeba bych se zastavil. Jsem ale moc rád, že jsem se ještě na jaře vrátil a pomohl klukům.

Věřil jste, že po těžkém zranění ještě tuto sezonu nastoupíte?

První prognózy byly, že mám utržený křížový vaz. To jsem nevěřil. Také doktoři říkali, že budu rád, když stihnu další zimní přípravu. Po druhé operaci mi však řekli, že vaz přetržený nebyl. A můj návrat byl otázkou dvou tří měsíců. To už jsem věřil.

Takže zdraví drží?

Vše funguje, nic mě nebolí, jsem zdravý. A šťastný.

Do svého zranění jste v sedmi zápasech dal tři góly, další dva jste přidal v minulých osmi zápasech. K tomu jste na pět branek nahrával. Váš spoluhráč Jiří Fleišman říkal, že vám statistiky raději nepočítá, protože se pak vytahujete...

To není pravda. Ani nevím, jakou bilanci mám. Ale asi to je opravdu moje nejlepší sezona.

Spoluhráči vám říkají Špageta s fousama. Proč?

Tohle mi už asi zůstane. (usmívá se) Když jsem byl tři nebo čtyři měsíce ležák, tak jsem nepřibral ani kilo. To je ten důvod.