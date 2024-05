Boston je znovu v elitní čtyřce, Dallasu chybí už jen jediná výhra

Boston Celtics potřetí za sebou postoupili do konferenčního finále NBA. V pátém duelu 2. kola zvítězili doma nad basketbalisty Cleveland Cavaliers 113:98 a sérii tak ovládli 4:1 na zápasy. Nyní budou Celtics čekat, zda si o postup do finále zahrají s New Yorkem, či Indianou.