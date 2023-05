Synové basketbalových legend Jamese a Rodmana se sešli v univerzitním týmu

Bronny James oznámil rozhodnutí nastoupit na USC minulý týden, Rodman mladší posílil tým Trojans ve středu. Do Los Angeles přišel z Washingtonu a využije možnost o rok si prodloužit působení v univerzitním basketbalu, která vznikla kvůli zrušené sezoně během koronavirové pandemie.

Bronny James

Za USC proto odehraje DJ Rodman už pátou sezonu na vysoké škole, čtyři předchozí strávil na univerzitě Washington State. V minulém ročníku nastoupil do 30 utkání a v průměru zaznamenal 9,6 bodu a 5,8 doskoku za zápas. Na rozdíl od USC ale se svým týmem nepostoupil do play off. Osmnáctiletý James působil dosud na střední škole.

Dennis Rodman, jenž v sobotu oslaví 62. narozeniny, byl v NBA hvězdou 80. a 90. let. Patřil v lize k nejlepším obráncům a byl v sedmi sezonách nejlépe doskakujícím hráčem. Získal dva tituly s Detroitem a tři se Chicagem. Osmatřicetiletý LeBron James v NBA triumfoval dvakrát s Miami a jednou s Clevelandem a Lakers, čtyřikrát byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem soutěže.