Brunson je po zranění zpět, dovedl Knicks k druhé výhře nad Indianou

„Bylo skvělé slyšet podporu fanoušků, ale věděl jsem, že musím hlavně přepnout v hlavě, abych mohl ve druhé půli hrát správně v útoku,“ řekl Brunson, kterého dav v hale Madison Square Garden provolával s dovětkem „MVP“.

„Je to bojovník, to je vše, co k tomu můžu říct. Vůbec jsem nepochyboval o tom, že se vrátí. Vždycky se vrátí. Dělá to tak celou sezonu a nezáleží na tom, co mu osud postaví do cesty,“ řekl křídelník Donte DiVincenzo. Knicks se přiblížili první účasti ve finále Východní konference od roku 2000.

DiVincenzo dal 28 bodů stejně jako O. G. Anunoby, dohromady proměnili 10 z 19 trojek. S 19 body, 15 doskoky a sedmi asistencemi se blýskl Josh Hart, jenž stejně jako v prvním duelu s Indianou odehrál celých 48 minut.

Anunoby může v dalším průběhu série Knicks chybět, protože si poranil šlachu na levé noze. Už dříve klub oznámil, že minimálně šest týdnů bude mimo hru pivot Mitchell Robinson. Během play off přišel tým také o Bojana Bogdanoviče a kvůli operaci ramene nebude v této sezoně hrát už ani Julius Randle.

OG Anunoby z New Yorku zakončuje na koš Indiany, zabránit se mu v tom snaží Obi Toppin.

Indianu táhl 34 body, devíti asistencemi a šesti doskoky Tyrese Haliburton, který dal v prvním utkání jen šest bodů. Dvacet bodů zaznamenal Obi Toppin. Pascal Siakam zůstal na 14 bodech.

Tým dohrával bez vyloučeného trenéra Ricka Calisla, který musel opustit lavičku po dvou technických chybách. Po zápase si rýpl do rozhodčích. „Týmy, které byznysově nejsou mezi elitou, si zaslouží stejnou šanci. A to všude, kde hrají,“ prohlásil.