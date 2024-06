Jak to přežiju? Šampionka Iga o šíleném kalendáři či zrádném perfekcionismu

Ve finále v roce 2020 porazila Američanku Keninovou 6:4 a 6:1.

Předloni vyzrála na její krajanku Gauffovou 6:1 a 6:3.

Loni s Muchovou bojovala 6:2, 5:7 a 6:4.

A v sobotu proti Paoliniové znovu dominovala.

Potvrdila tak, že je jasnou vládkyní pařížské antuky, kralovala zde potřetí v řadě a počtvrté celkově. „Tenhle turnaj byl až neskutečný, hlavně vzhledem ke druhému kolu,“ připomněla, že proti Naomi Ósakaové odvracela mečbol. „Pak jsem se s každým zápasem zlepšovala.“

O čem ještě na tiskové konferenci hovořila?

O tom, jestli proti Paoliniové odehrála perfektní utkání: „Vzhledem k tomu, že ve finále někdy přichází hodně tlaku, tak myslím, že to byl opravdu dobrý zápas. Na začátku mě brejkla, takže možná nebyl perfektní, ale držela jsem si vysokou úroveň.“

O tom, že po obratu ve druhém kole dokázala celý turnaj vyhrát: „Dává mi to sebevědomí, že i když jsem ve velkých problémech, tak dokážu najít svůj tenis, díky kterému jsem schopná se do utkání vrátit.“

O své slavné, pět let staré fotce, na níž pózuje při návštěvě Vatikánu poté, co na turnaji v Římě nepostoupila z kvalifikace: „To je celkem šílené. Ale přijde mi, že v tenise je cesta férová pro všechny stejně, musíte si projít těmito momenty, kdy bojujete o účast na turnajích. Já je zvládla celkem rychle, na což jsem pyšná. A na té fotce mi bylo 18, takže v té době to bylo celkem normální.“

O tlaku, který si na sebe vytváří: „Jsem perfekcionistka, takže tlak sama od sebe mám vždycky, ale dokážu ho zvládat. Když na mě udeří tlak zvenčí, je to trochu horší, ale i s ním jsem si na tomhle turnaji poradila.“

O svém perfekcionismu: „Cokoliv, co dělám, chci dělat na sto procent. Ale je to zrádná věc, protože vám sice pomáhá zlepšovat se, ale někdy taky může znamenat velkou zátěž. Takže se to snažím vyrovnávat.“

O tom, co se naučila z letošních vítězství v Madridu, Římě a Paříži: „Že to můžu dokázat. Protože před nějakými osmi týdny, jsem se podívala na svůj kalendář a říkala si: To vypadá šíleně, jak to přežiju? Ale teď jsem tady. Naučila jsem se, že když si užívám život mimo tenis, tak mi to pomáhá být na kurtu svěží.“

O krátké přípravě na Wimbledon: „Loni se mi na něm povedl celkem hezký výsledek (vypadla ve čtvrtfinále) a přijde mi, že každým rokem je pro mě adaptace na trávu snazší. Ale samozřejmě je to velká výzva. Kdybych tady prohrála dřív, možná bych měla více času hrát na trávě a zlepšit se na ní, ale kdybych si měla vybrat, tak antuku mám radši.“