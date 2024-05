New York a Denver ovládly pátá utkání, střelecky zazářili Brunson s Jokičem

Basketbalisté New Yorku a Denveru uspěli v pátých zápasech druhého kola play off NBA a v sériích se ujali vedení 3:2. New York nedal šanci Indianě a také díky 44 bodům Jalena Brunsona vyhrál jednoznačně 121:91. Denver se přetahoval s Minnesotou, kterou nakonec zdolal 112:97. Nikola Jokič režíroval triumf obhájců titulů 40 body, 13 asistencemi a sedmi doskoky.