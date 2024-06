POHLED: Vedení řeší výroky kouče, vize neexistuje. Tak vypadá ligový klub?

Budoucnost budějovického fotbalu zajímá všechny, kteří s ním mají více nebo méně něco společného. Osud Dynama však má v rukou jediný muž. Zřejmě jen majitel Vladimír Koubek ví, co s klubem zamýšlí.

Nedělní záchrana v první lize na úkor jihočeského konkurenta z Táborska byla tím největším sportovním varováním. Klub však tíží ještě palčivější otázky.

Ta první a zásadní se nabízí hned. Bude vůbec Dynamo hrát první ligu? Finanční situace je velmi křehká, osm hráčů na odchodu, příchody žádné. Trenéři i fotbalisté ve sporu s majitelem. Pozice mezi českými kluby krajně nepříznivá. To vše jsou fakta, která hovoří proti. Je však jasné, že pokud to bude možné, vedení se bude snažit nejvyšší soutěž přihlásit. Licenci klub získal. „Neumím si představit, že by teď Dynamo ligu pustilo,“ zamyslel se bývalý útočník Karel Vácha.

„Jako tým máme právo se ptát, co bude dál. Před dvěma týdny byl majitel v kabině. Ptali jsme se ho, co bude dál. Řekl, že přijde s odpověďmi. Nepřišel,“ zuřil asistent trenéra Jiří Kladrubský po odvetném zápase baráže s Táborskem.

Fanoušci Českých Budějovic při barážovém utkání s Táborskem.

Budějovický odchovanec ze zoufalství předstoupil před novináře a dožadoval se odpovědí od Koubka přes média. Neuspěl. Klub s majitelem v čele v prohlášení jen reagoval na další část Kladrubského zloby, a to že tým nemá včas své výplaty.

„Informace, které byly Kladrubským prezentované, se nezakládají na pravdě. Výplaty k dnešnímu dni, tedy 3. červnu, jsou v prodlení dvou dnů, jiné závazky klub vůči hráčům nemá,“ uvedl klub v pondělí.

Problémy se zpožděnými platy se v této sezoně opakují, i proto na ně Kladrubský upozornil. Zajímá ho hlavně budoucnost klubu, ve kterém vyrostl a kterému výrazně pomohl udržet se mezi elitou. Vedení mu místo toho nyní naopak vyhrožuje vyhazovem.

„Věřím Kladrymu. Je to další amatérský krok vedení. To za poslední dva tři roky úplně zapomnělo na historii a tradici. Neumím si ani představit, co by se dělo, kdyby Dynamo sestoupilo,“ řekl Vácha.

Pokud by se klub k propuštění Kladrubského opravdu rozhodl, ztratil by další část ze zbytku podporovatelů. Asistent kouče je srdcař a je neoddiskutovatelné, že právě on ve dvojici s hlavním trenérem Jiřím Lerchem dovedli mužstvo k záchraně, a to prakticky bez posil v zimním období. Podařilo se jim tým stmelit, uklidnit a dobře připravit na náročné období.

I když trenérská dvojice s týmem pracovala i trochu jako psychologové, zcela oprostit od okolních vlivů ho nemohla. I hráči jsou jenom lidé, kteří vnímají dění okolo Dynama a to, jaké má jméno. „Nebylo to jednoduché. Neřešíme jen fotbal, to je to nejhorší. Na některých byly ty problémy vidět víc, na některých méně,“ přiznal Kladrubský.

Značka Dynamo každopádně trpí dál. Po sestupu v roce 2015 se klub odrazil ode dna, začal prakticky znovu a po letech se vrátil mezi elitu jako dravý klub. Jenže v posledních letech po všech směrech strádá a klesá i výsledkově.

Sportovně jsou teď Budějovice z nejhoršího venku. Jenže už za dva týdny by měla začít příprava na nový ligový ročník. A trenéři se právem ptají, s kým se na stadionu potkají. Jestli tedy sami budou pokračovat. Ve zkratce, nikdo nic neví.

Jisté je, že zmizí značná část základní sestavy. Odchází záložník Patrik Hellebrand, stoper Martin Králik, smlouva končí odstavenému bekovi Martinu Sladkému. To samé platí i pro brankáře Dávida Šípoše a křídelníka Patrika Brandnera. Hostování vyprší trojici Wale Musa Alli, Florent Poulolo a Matej Madleňák.

Tento soupis nemusí být konečný. Ostatní týmy zaujali třeba Jan Suchan, Marcel Čermák nebo Vincent Trummer. Zato posily se na Střelecký ostrov nehrnou. Naopak.

Přirozeně se vrací do hry i případný prodej Dynama, který je znovu tématem už od zimy. Tehdy vše utichlo nečitelným strategickým partnerstvím s britskou společností Footify. To však žádné zjevné výsledky zatím nepřineslo.

Musa Alli z Českých Budějovic si vede míč.

I kdyby se Koubek rozhodl klub prodat, nemůže si vybírat z řady adeptů. Zdroje MF DNES hovoří o tom, že by se mohl objevit nový zájemce, který není vázaný na region. Podobných signálů však bylo v éře současného majitele už několik.

Záchrana nejvyšší soutěže byla pro Dynamo nutností. Nebo vlastně ne? Ještě potřebnější je systematické řízení klubu s dlouhodobou vizí, a to včetně komunikace. To vše tvoří profesionální klub.

Se současnou pověstí Dynamo nemůže počítat s podporou partnerů, fanoušků, ostatních klubů ani lidí ve fotbalovém prostředí. Těžko pak nalákáte i zajímavé posily. „Nevidím moc šancí na rychlé uzdravení klubu,“ povzdechl si Vácha.