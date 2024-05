Denver v play off NBA prohrál s Minnesotou i podruhé, New York zdolal Indianu

Obhájce titulu Denver prohrál v druhém kole play off NBA i druhý domácí zápas s basketbalisty Minnesoty, kterým v pondělí podlehl 80:106. New York vstoupil do série s Indianou domácím vítězstvím 121:117. Rozehrávač Knicks Jalen Brunson se blýskl 43 body.