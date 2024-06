Gratuloval i Matthews. Kämpf slavil světové zlato doma v Chomutově

Už vám došlo, že jste mistr světa?

Trošku, ale časem to bude větší a větší. Zatím si moc neuvědomujeme, co jsme dokázali. Dříve jsme sledovali Nagano a další akce na Staromáku, teď jsme na pódiu stáli sami. Párkrát jsem na to pomyslel. Skvělá atmosféra, tolik lidí, neskutečný pocit! Ale jo, uvědomuju si, že jsem mistr světa.

Odkdy jste střízlivý?

Už chvíli jsem v Chomutově, z Prahy jsem odjel po dvou třech dnech. Zase žiju normální život.

Co s vámi dělá popularita? Působíte spíš skromně a tiše.

Nikdy jsem ji úplně nevyhledával. Mám rád svůj klid, rodinný život, snažím se střežit soukromí, nepotřebuju kolem sebe haló. A ani nějaké velké nebylo. Před dvěma lety po bronzu jsem poznal, že Češi mistrovstvím žijí. I teď lidi na mě koukají a neví, jestli jsem to já, nebo ne. Pěkné, i když se cítím trochu zvláštně. Ale patří to k tomu. Stejně jako tehdy to za pár týdnů zase opadne.

Hokejový mistr světa David Kämpf se přivítal s davy fanoušků u chomutovského Kamencového jezera.

A co ohlasy ze zámoří na zlato? Ozval se někdo z Toronta?

Kluci z týmu a z vedení mi gratulovali, bylo pěkné, že šampionát sledovali a že si vzpomněli.

I hvězdný Auston Matthews, který letos získal 107 bodů?

Ano, on taky. Napsal, že gratuluje, že jsem si to zasloužil.

Jaký byl zlatý turnaj?

Parádní. Měli jsme super zázemí, hotel hned vedle O 2 areny, nebylo na co si stěžovat. Všechno do sebe zapadlo. I nominace byla skvělá. Byli jsme tým bojovníků a pak přijeli Pastrňák, Nečas a Zacha a dodali nám potřebnou kvalitu.

Zlato jste zpečetil gólem do prázdné branky. Co jste prožíval?

Neskutečný pocit. Poslední minuta, puk jsem dojížděl, bylo to celkem z úhlu, ne až tak snadné. A pak už jsem si to jen užíval.

Brali vás hlavně na černou práci, ale s bilancí 2+5 jste patřil i k ofenzivním tahounům týmu.

Nějaké kvality mám, hraji v NHL už nějaký ten pátek. V Torontu mi dali smlouvu na čtyři roky. Mám tam nějakou roli, kterou jsem přijal. Asi Matthewse nemůžu poslat do čtvrté lajny, ale i dopředu umím hrát. Že bych byl překvapený, že jsem teď měl sedm bodů na šampionátu, to zase ne. Myslím, že kvalitu mám, není se čemu divit.

Dočkáte se díky tomu třeba i posunu v sestavě Toronta?

Nemyslím si, že v zámoří přikládali mistrovství světa nějakou velkou váhu. Sledují ho, ale pro ně je prvotní NHL, play off. Nepředpokládám, že by mi titul mistra světa nějak pomohl, že bych najednou hrál druhého centra. Moje role bude bude pořád podobná.

Jste s tím smířený?

Člověk by rád hrál přesilovku, dával víc gólů. Hokej vás víc baví, když můžete dát gól nebo nahrávku. Ale snažím se odvádět tu nejlepší práci, co můžu, od toho jsem placený.

A klub si vás cení, loni jste podepsal čtyřletou smlouvu.

Nemusím se moc ohlížet na to, co bude příští rok. Samozřejmě člověk může být vytrejdovaný ze dne na den, ale jistota tam trošku je.

Jak hodnotíte sezonu v NHL?

Je to zklamání, zase se nám play off nepovedlo. Vypadli jsme v prvním kole s Bostonem, takže mistrovství světa pro mě byla druhá šance o něco v sezoně hrát. Jsem rád, že jsem mohl přijet. Každý hráč asi měl v hlavě, že šampionát je doma, což je díky fanouškům velké lákadlo. Když nám play off nedopadlo, spojil jsem se s trenéry i manažery a domluvili jsme se, že přijedu.

Jak na vás působil reprezentační kouč Radim Rulík?

Je to velice zkušený trenér, už toho má hodně za sebou a jen to potvrdil na letošním mistrovství. Stál si za nominací. Hodně lidí bylo překvapených, jaké kluky vybral, ale podívejte, máme zlato. Takže klobouk dolů před ním.

Jaké bylo, když přiletěl hvězdný David Pastrňák?

On je úplně normální kluk, není to tak, že přijede a někde skáče po hlavě. Známe ho všichni, je to nejlepší český hráč. Zvedl kvalitu týmu. V NHL se všichni potkáváme, třeba den před zápasem si zajdeme na večeři. Ne že bych byl se všemi velký kamarád, ale pozdravíme se.

Hřeje vás, že už jste základním kamenem reprezentace?

Určitě, ale v NHL už našich hráčů tolik není. Asi není úplně z čeho vybírat, jako když tam bývalo 80 kluků. Ale za důvěru trenérů jsem rád.

Chomutovský odchovanec David Kämpf přijel do Chomutova oslavit s fanoušky titul mistra světa v hokeji (3. června 2024)

Po turnaji vás přijal i prezident Petr Pavel, jak jste to bral?

Že se tam se člověk normálně nedostane, byl to zážitek. I to, že jsme si s ním mohli popovídat.

Sledoval jste váš Chomutov, jak vybojoval postup do první ligy?

Ano, hlavně play off. A jsem strašně rád. Fanoušci jsou tady skvělí, i lidi kolem klubu. Já tu začínal kariéru, díky Chomutovu jsem dokázal to, co jsem dokázal. I proto jsme uspořádali oslavu titulu. Chci to vrátit malým dětem. Když já byl malý, sledoval jsem hráče z NHL, mistry světa. Myslím, že pro malé kluky jsem snad nějaký vzor. Chci jít příkladem.