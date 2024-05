Boston podruhé zdolal Indianu, k výhře ho čtyřiceti body dotáhl Brown

Zatímco první zápas urval Boston až v prodloužení, tentokrát ho měl pod kontrolou už od druhé čtvrtiny, do níž vstoupil šňůrou 20:0. Ze stavu 22:27 domácí skóre otočili na 42:27 a postupně pak vedli až o 20 bodů. Velmi dobře zahrála celá základní pětka v čele s Brownem, který si 40 body vyrovnal osobní rekord v play off. Deset bodů dal právě v klíčové šňůře.

Sestřih zápasu Boston – Indiana:

„Je to play off a všichni musíme udělat maximum pro výhru. V obraně i v útoku musíme být neustále agresivní,“ řekl Brown. „Je to skvělý hráč a lídr. Neustále chce vyhrávat a bere to do svých rukou. Dnes byl neuvěřitelný,“ ocenil spoluhráče Jrue Holiday.

Brownovi pomáhali i Jayson Tatum a Derrick White s 23 body. Holiday kromě dobré obrany na hvězdu soupeře Tyrese Haliburtona, který dal jen 10 bodů, přispěl i 15 body a deseti asistencemi. Indianu držel hlavně Pascal Siakam s 28 body. Haliburton si navíc v zápase přivodil menší zranění stehenního svalu, jehož vážnost zatím není známa.

Jaylen Brown z Bostonu po vítězném utkání s Indianou.

Přestože Boston vede 2:0, trenér Joe Mazzulla krotí radost. „Jediné, na co bychom měli myslet, je to, že v předchozím kole Indiana také prohrávala 0:2 a pak postoupila v sedmém zápase. Doma hrají velmi dobře, ještě tam v play off neprohráli, takže ještě nás čeká hodně práce,“ prohlásil kouč Bostonu.