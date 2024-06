Volejbalistky finále Evropské ligy prohrály, v pěti setech podlehly Švédkám

V prvním setu domácí volejbalistky podobně jako v semifinále proti Rumunsku začaly rozpačitě. Měly problémy zejména na příjmu. „Nervozita tam nebyla, ale zase jsme hrozně chtěly. Možná jsem tím byly svázané a to nás trochu sráželo dolů,“ přemítala smečařka Michaela Mlejnková.

I ve druhém setu bojovného zápasu byly Švédky dlouho o pár bodů vepředu a vedly ještě 19:16. Jenže pak přišla famózní pasáž českých hráček, kterým se při podání Heleny Havelkové dařilo v obraně a vyhrávaly maratonské výměny. Byl z toho obrat na 23:19 a následné srovnání skóre.

Seveřanky byly přimražené ještě ve třetí sadě. Domácí volejbalistky byly na vlně, tlačily servisem, hrály obětavě v poli a odvážně v útoku. Vedly už 19:10, a i když v závěru Švédky snížily, Češky se ocitly jeden set od zlatých medailí.

Už ale žádný nezískaly. Švédky do čtvrtého setu vlétly ve velkém stylu, rychle odskočily na 7:1. „Myslím si, že si tam Švédky řekly: ‚Buď, anebo.‘ A vyšlo jim to. Nevzdaly se, v což my jsme trošku možná doufaly. Ztratilo se nám to trošku z rukou. Myslím si, že ve druhém a třetím setu jsme předvedly skvělý výkon. Škoda, že jsem to neudržely a nechytly ten začátek čtvrtého setu,“ litovala smečařka Havelková.

Náskok si už Švédky nenechaly vzít. V rozhodujícím tie-breaku měly navrch. Výborně blokovaly a české útočnice se těžko prosazovaly. Navíc švédským volejbalistkám přálo i štěstí, poté co několikrát otřely servis výrazně o pásku. „Švédky měly dneska skvělé bloky, byly na nás skvěle připravené, bylo hrozně těžké skórovat. A patří jim to první místo,“ uznala Havelková

Češky čekají na triumf v Evropské lize od roku 2019. Dnes jim nepomohlo ani 22 bodů kapitánky Mlejnkové a dalších 20 univerzálky Gabriely Orvošové. Na finálovém turnaji na domácí palubovce stejně jako před dvěma lety ve Francii skončily těsně pod vrcholem. I druhé místo jim nicméně zajistilo postup do červencového Challenger Cupu na Filipínách, kde budou bojovat o postup do příštího ročníku Ligy národů. To byl hlavní cíl pro tento turnaj. „Ale samozřejmě být druhý bolí a zvlášť, když jsme vedly 2:1. Budeme se z toho chviličku vzpamatovávat, máme pár dní volno a najíždíme zpátky,“ řekla Havelková.

Ve čtvrtfinále Challenger Cupu, z něhož postoupí do Ligy národů jen vítězky, narazí české volejbalistky na Argentinu. „Hrály jsme s nimi na mistrovství světa v roce 2022, to jsme nepředvedly vůbec dobrý výkon. Pokud ale budeme hrát naši hru, tak jsou hratelné,“ připomněla Mlejnková duel z předloňského MS, kdy Češky klíčové utkání o postup ze skupiny prohrály 1:3.

Švédky vyhrály Evropskou ligu poprvé. Staly se desátým týmem zapsaným v listině vítězů soutěže, která se koná od roku 2009. Třetí příčku na ostravském Final Four obsadily Belgičanky, které duel o bronz s Rumunskem vyhrály hladce 3:0.