Boston je krok od finále NBA, k obratu proti Indianě pomohl povedený závěr

Indiana nastoupila bez své hvězdy Tyrese Haliburtona, který nemohl hrát kvůli svalovému zranění. Navíc se domácí hráči trápili při střelbě za tři body, která je jejich velkou zbraní. Tentokrát ale dali jen pět trojek. I tak Pacers dokázali soupeře zaskočit a vedli už o 18 bodů. Hlavně zásluhou Andrewa Nembharda, který si 32 body vytvořil osobní maximum. Náhradník T.J. McConnell přidal 23 bodů.

Celtics ale prokázali velkou mentální sílu. Dvě a půl minuty před koncem stále prohrávali o osm bodů, pak už ale domácím nedovolili dát ani jeden koš ze hry a inkasovali jen z trestných hodů. Naopak Jayson Tatum s Alem Horfordem dali důležité trojky a obrat završil Jrue Holiday. Nejprve proměnil koš s faulem a následně obral Nembharda o míč a završil výhru z trestných hodů.

Sestřih utkání Indiana vs. Boston:

Holiday porazil svůj bývalý tým, a to i přesto, že kvůli nemoci musel vynechat dopolední trénink a do poslední chvíle nebylo jasné, zda bude schopen hrát.

„To, že do toho šel, obětoval se pro nás a ještě to takto rozhodl, jen ukazuje, jak skvělý tým máme,“ ocenil spoluhráče Tatum, který si 36 body vyrovnal maximum v play off. Zároveň se stal vůbec vůbec prvním hráčem v historii NBA, který dokázal v utkání play off nasbírat alespoň 36 bodů, 10 doskoků a 8 asistencí, aniž by se dopustil jediné ztráty.

Nejlepší tým základní části Boston vyhrál v play off už šesté utkání v řadě a na hřištích soupeřů zůstává neporažený. Pomohl k tomu i Derrick White, který jako rozehrávač zaznamenal čtyři bloky, což je klubový rekord v play off. Zároveň je teprve třetím rozehrávačem v historii s alespoň čtyřmi bloky v zápase ligového semifinále. Předtím se to povedlo jen Jimu Jacksonovi a Dwayneu Wadeovi.