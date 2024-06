Hey Jude…, znělo po gólu. A Bellingham si užíval: Neskutečné, Beatles mám rád

Když se začal radovat z branky, fanoušci, kteří se během zápasu nevyhnuli některý excesům, spustili hit legendární kapely. Jaký si vybrali, je asi více než jasné.

„Hey Jude, don’t make it bad. Take a sad song and make it better…,“ rozléhala se stadionem rocková balada.

A úspěšný střelec se jen usmíval: „Udělali mi obrovskou radost. Fakt neskutečné.“

Není se co divit, proč šlo pro něj o takový zážitek. Tato píseň sice patří do tradičního repertoáru anglických fanoušků, jenže Bellingham poslední sezonu strávil ve Španělsku v Realu Madrid a předtím hrál tři roky v Německu v Dortmundu. Proto si popěvek nemá šanci mockrát vyslechnout.

„I to je důvod, proč tak rád hraju za reprezentaci. Je to něco jiného,“ vykládal. „Vždy, když po několika měsících slyším anglické fanoušky, nesmírně si ty chvíle užívám.“

A oni si zase užili jeho výkon.

Anglický záložník Jude Bellingham hlavičkuje míč do srbské brány.

Jeden z největších favoritů turnaje v Německu nepředvedl v Gelsenkirchenu proti Srbsku rozhodně nijak dominantní představení.

Jen právě díky dvacetiletému mladíkovi se prosadil. Ve třinácté minutě si z druhé vlny naběhl na tečovaný centr a hlavou nekompromisně zamířil do šibenice.

„Bez míče jsme chtěli být agresivní, abychom dostali do utkání i fanoušky. Sám jsem dostal trochu nakopáno, ale na to už jsem si za poslední roky zvykl. Myslím, že jsem to zvládl docela dobře,“ hodnotil utkání Bellingham.

Jude Bellingham proti srbskému Filipovi Kostičovi.

Potvrdil tak slova, že by měl být vedle Harryho Kanea, Phila Fodena nebo Bukaya Saky největší oporou své země. Byť mu až na konci června bude jedenadvacet let a sám říká, že hrát s hvězdnými krajany je pro něj pořád zážitek.

„Nemohl jsem se dočkat, až si zahraju se všemi těmi skvělými fotbalisty. Myslím, že na mě bylo vidět, jak si zápas užívám,“ zopakoval.

Díky písním Beatles o to víc.