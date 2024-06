ONLINE: Steeplaři postoupili do finále, představí se Švábíková i kometa Manuel

V kvalifikaci kladivářů od začátku dopoledního programu zápolí Volomodyr Myslyvčuk, který nabyl české občanství v lednu tohoto roku.

Na šampionát se kvalifikoval osobním rekordem 77,31 v květnu. Ze soupeřů v kvalifikační skupině A letos letělo náčiní dále pouze čtyřem závodníkům.

2. den ME v atletice – dopolední blok Sledujeme v podrobné reportáži.

Ve skupině B, která startuje v 11:30, se o postup mezi elitní dvanáctku pokusí i šestadvacetiletý Patrik Hájek s osobákem 76,49. K přímému postupu je nutno pokořit 77 metrů nebo být mezi dvanácti nejlepšími nehledě na příslušnost ve skupině.

Oba čeští steeplaři pronikli z rozběhů do finále.

Damián Vích takticky využil přívětivého postupového klíče, který nebral ohled na časy ve druhém rozběhu. V pomalém běhu se nejprve v první polovině držel na chvostu skupiny. Do posledního kola už ale nabíhal na osmém místě, posledním, které zaručovalo postup do finále. V závěrečné rovince ještě zabral a ze šesté pozice v klidu proklouzl do finále.

„Nemám slov. Byl to hlavní cíl pro sezonu. Teď budu fandit Tomášovi,“ upozornil Vích v rozhovoru pro Českou televizi i na parťáka v následujícím běhu.

A Tomáš Habarta ho potěšil, ačkoliv se musel vypořádat s výrazně rychlejším rozběhem. Při náběhu do posledního kola byl na desátém místě, následně však přesvědčivě předčil dva závodníky a závod dokončil v osamocení na osmém místě ve druhém nejrychlejším čase kariéry.

Dvě české zástupkyně má i kvalifikace tyčky, která pro obě skupiny začíná v 10:40. Nikola Pöschlová si letos na Zlaté tretře vyrovnala osobní rekord 444 centimetrů, což z ní však v evropské konkurenci dělá outsiderku. Kvalifikační standard 455 a postup mezi nejlepší dvanáctku by naopak neměl být problém pro bronzovou z loňského halového evropského šampionátu Amálii Švábíkovou, která letos přeskočila už o 10 centimetrů víc.

Šest minut po jedenácté zabojuje ve třetím a posledním rozběhu stovky Karolína Maňasová, která se pro postup do semifinále potřebuje se svým časem vmáčknout mezi nejlepší čtrnáctku.

Stejný úkol mají ve svých rozbězích krátce před polednem i čtvrtkaři, nejprve muži, poté ženy. V mužské kategorii figuruje díky Matěji Krskovi, Patriku Šormovi a Pavlu Maslákovi česká vlajka ve všech rozbězích. Mezi ženami patří mezi jednu z největších favoritek Lurdes Gloria Manuel, která na Zlaté tretře šokovala druhým místem a časem 50,59. Semifinálový cíl má před sebou i Tereza Petržilková.

Bez české účasti se obejde klání sedmibojařek ve skoku do dálky.

Večer čeští teenageři i zkušený Staněk

Večerní program zahájí v šest hodin 20kilometrovým závodem chodci, mezi nimiž figuruje i Vít Hlaváč, který se pokusí v nabitém startovním poli zaskočit soupeře s lepším osobákem. Poté se do oštěpařského sektoru přesunou sedmibojařky.

2. den ME v atletice – večerní blok Budeme sledovat v podrobné reportáži.

Zbylé disciplíny pokračují o dvě hodiny později. Po osobním rekordu v rozběhu změří znovu síly s evropskou špičkou na 800 metrech osmnáctiletý Jakub Dudycha. O pár minut později pak stejně starý Petr Meindlschmid, který si v kvalifikaci dálky rovněž skočil osobák 801 centimetrů, zabojuje ve finále.

Ani jeden český závodník se naopak neúčastní mužských a ženských semifinále stovky překážek. V devět hodin se do koulařského finále vrhne bronzový medailista z evropského šampionátu před dvěma lety Tomáš Staněk. Konkurenci mu bude dělat mimo jiné domácí favorit Leonardo Fabbri.

O medaile zabojují i diskařky, osmistovkou vyvrcholí klání sedmibojařek. Sobota rozhodne o mistrech Evropy na stovce překážek, vytrvalci se o medaile utkají na 5000 metrech. Vrcholem programu bude ve 22:53 stovka mužů.