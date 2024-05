Boston má mečbol. Mladé hvězdy Thunder obrátily závěr v Dallasu

Cleveland nastoupil bez své hvězdy Donovana Mitchella, jež má problémy s lýtkem. Boston se toho snažil využít a šel za vítězstvím. Na začátku čtvrté čtvrtiny vedl už o 15 bodů. Cavaliers se však nechtěli vzdát a pod vedením rozehrávače Dariuse Garlanda dokázali v závěru snížit na rozdíl pěti bodů. Celtics už si ale výhru vzít nenechali a nápor domácích odvrátili.

„Hráči do toho dali všechno a donutili favorita hrát naplno až do konce. Jsem na ně hrdý. Sice to nakonec nevyšlo, ale hráli jsme dobře,“ řekl trenér Clevelandu J. B. Bickerstaff.

Garland dal 13 ze svých 30 bodů v poslední čtvrtině a byl nejlepším střelcem Clevelandu. Boston táhli tradičně Jayson Tatum s 33 body a 11 doskoky a Jaylen Brown s 27 body. „Není lepší pocit, než vyhrát v play off na hřišti soupeře. Teď je čas vrátit se domů a dát našim fanouškům důvod k radosti,“ řekl Tatum.

Oklahoma City sice prohrávalo v Dallasu na začátku druhé půle o 14 bodů, ale dokázalo zápas otočit. A to především díky velmi dobré obraně, které se povedlo zastavit obě hlavní opory Mavericks. Kyrie Irving dal pouhých devět bodů a nejlepší střelec sezony Luka Dončič jen 18 bodů, k tomu přidal 12 doskoků a 10 asistencí. Dallasu to ale nestačilo.

Thunder totiž v závěru táhli Jalen Williams se Shaiem Gilgeousem-Alexanderem a dovedli tým k obratu. Klíčové byly dva koše Williamse minutu před koncem, které daly Oklahoma City vedení o pět bodů. Dallas ještě mohl deset sekund před koncem vyrovnat, ale Dončič proměnil jen jeden trestný hod a hosté už pak výhru uhlídali.