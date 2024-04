Boston získal postupový mečbol. Murray poslal Lakers ze hry

Basketbalistům Los Angeles Lakers i letos ukončili sezonu Denver Nuggets. Tentokrát poměrem 4:1 na zápasy poté, co v pátém duelu prvního kola play off NBA rozhodl o výhře 108:106 Jamal Murray košem 3,6 sekundy před koncem. Po jasném vítězství 97:88 postupuji Oklahoma City Thunder, kteří ovládla sérii s New Orleans Pelicans 4:0. Krok od postupu jsou Boston Celtics; ve čtvrtém duelu uspěli na palubovce Miami Heat 102:88.