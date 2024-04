Embiid si podmanil New York, Lakers ztrácejí proti Denveru naději

Hned tři týmy bojovaly ve čtvrtek o naději na druhé kolo play off basketbalové NBA. Philadelphia 76ers doma porazili New York Knicks 125:114 a v sérii snížili na 1:2; rovnými 50 body se o to zasloužil Joel Embiid. První výhru ve vyřazovacích bojích mají i Orlando Magic, doma rozdrtili Cleveland Cavaliers 121:83. Zato Los Angeles Lakers jsou na pokraji vyřazení, s Denver Nuggets prohráli i potřetí, tentokrát doma 105:112.