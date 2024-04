Lakers přivolali střídání generací a řeší: Odejde James, nebo budou v týmu dva?

Pokud byste hledali ročník NBA, v němž do druhého kola play off nezasáhl žádný z tria LeBron James, Stephen Curry a Kevin Durant, pátrání by vám zřejmě chvíli zabralo. Psal se totiž rok 2005. Nyní se po vypadnutí Los Angeles Lakers historie opakuje, po devatenácti letech přichází znamení, že se nezadržitelně blíží střídání generací.