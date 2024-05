Šotola je znovu Volejbalistou roku, Šmídová získala ocenění poprvé

Čtyřiadvacetiletý Šotola s Berlínem vyhrál v Německu ligu i pohár s postoupil do čtvrtfinále Ligy mistrů. Byl také oporou reprezentace, v níž nyní kvůli zranění ramena absentuje, a udržel svou pozici na českém volejbalovém trůnu. „Letos jsem si to moc přál a doufal jsem, že by se mi mohlo podařit toto ocenění obhájit. Ale věděl jsem, že konkurence a kvalita českých hráčů se neustále zvedá a že to bude hrozně těžké. O to větší radost mám z toho, že se to podařilo a moc si toho vážím,“ uvedl v tiskové zprávě.

Mezi ženami vystřídala reprezentační univerzálku Gabrielu Orvošovou v pozici královny českého volejbalu jednatřicetiletá Šmídová, která pomohla brněnským Šelmám k prvnímu extraligovému titulu. „Hrozně moc si toho vážím, protože takové ocenění se opravdu nedostává každý rok. Pro mě je o to cennější, protože jsem se dvakrát vracela k volejbalu po dětech. Je to pro mě zadostiučinění, že sportovní kariéra s dětmi opravdu nekončí. Že se jde vrátit, i když má člověk děti,“ řekla hráčka, která předčila i současné reprezentantky.

Trenérem roku se podruhé za sebou stal kouč ženské reprezentace Jannis Athanasopulos, který dovedl volejbalistky do Final Four zlaté Evropské ligy a čtvrtfinále mistrovství Evropy. Pak s nimi ještě absolvoval olympijskou kvalifikaci v Číně.

Mužskému beachvolejbalu podle očekávání vládnou Perušič se Schweinerem. „Troufám si tvrdit, že na ocenění nejlepšího beachvolejbalového páru sezony jsme si věřili a cílili na něj, protože přeci jen, v uplynulém roce se nám nemohlo podařit vyhrát větší a důležitější turnaj, než je mistrovství světa,“ poznamenal Perušič.

Velmi si váží uvedení do Síně slávy. „Když se člověk podívá, do jaké vybrané společnosti se tímto oceněním dostal, pomáhá mu to zpětně si uvědomit, že se nám na mistrovství světa opravdu podařilo něco velkého. Že jsme se opravdu zapsali do historie českého volejbalu. Člověk si toho váží o to více, když na jedné straně vidí, že se dostal do společnosti lidí, kteří toho dokázali mnohem víc, a k nimž vzhlíželo mnoho předchozích generací. Na druhé straně ale znám spoustu volejbalistů a volejbalistek, kteří byli vynikajícími osobnostmi i hráči a hráčkami, a v Síni slávy nejsou,“ řekl.

Nejlepšími beachvolejbalistkami uplynulé sezony jsou Barbora Hermannová a Marie-Sára Štochlová. Nejužitečnějšími hráči volejbalové extraligy byli vyhlášeni slovenská univerzálka Nikol Kvapilová, která výrazně přispěla ke stříbru Dukly Liberec, a argentinský smečař mistrovských Českých Budějovic Ignacio Luengas. Cenu za celoživotní dílo získaly stříbrné reprezentantky z ME 1958.