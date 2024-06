Kopecký se těší na domácí rally. Číst auta? Můj zadek se to musel naučit, směje se

Kolik lidí už jste jízdou s vámi dokázal vynervovat k nevolnosti?

Těch lidí už jsem povozil opravdu hodně. Hlavně díky Škodovce, protože ta dost často pořádá pro svoje zaměstnance i obchodní partnery či novináře nějaké jízdy, a tak to není nic výjimečného. Motorističtí novináři jsou nadšení. Normálních fanoušků a partnerů už jsem se raději naučil ptát, jestli pojedou v závoďáku poprvé.

Existuje auto, do kterého byste si chtěl přisednout i vy a měl z toho podobný zážitek?

Za odměnu si sedám do vířivky, ne do sedačky auta. Na tu pro spolujezdce vůbec nejsem zvyklý a stavěný. Jak celý život závodím, tak až možná příliš sleduji, co se na silnici přede mnou děje. Vidím každou odbočku, každé křoví. Počítám se vším, co se může stát, a když se dotyčný za volantem nekouká do těch stejných míst, tak jsem pak akorát nervózní. Nemám tedy chuť si sednout k někomu do auta, natož do závoďáku.

Okruhové bestie vás nelákají?

Pokud bych je mohl řídit, tak klidně! Ale už to mám také za sebou. Když táta závodil, tak jezdil ve Ferrari 355 Challenge, nádherném supersportu, a já s ním několikrát testoval v Brně na okruhu. A vedle táty jsem se tedy nikdy nebál. Pak jsem měl možnost tato auta i řídit. Porsche GT, auta pro DTM, tedy nejrychlejší cestovní vozy. To už je zaplachtovaná formule. Ale už jsem se vyblbnul.

A odplachtovaná formule by vás také netáhla?

Já bych se do formule nenasoukal, tak na to ani nemyslím. Ono to prostě není auto, musíte pochopit tu přilnavost, kterou ty vozy mají.

Vy jste k tomu nikdy netíhl?

Já byl vždycky vysoký a těžký, takže mě to ani nemohlo lákat.

Závodíte za hustopečský soukromý tým Agrotec Škoda Rally, pořád jste však testovacím jezdcem tovární Škody Motorsport. Máte tedy stále drobnou výhodu oproti kolegům?

Asi ano, mám naježděné stovky ostrých kilometrů. Letos to ale pravda není, v aktuálním modelu Škoda Fabia RS Rally2 jich tolik nemám, letos jsem ještě neměl žádný test.

Co dělá řidič-výzkumník?

Je to složité, ale ve zkratce vám továrna řekne, co zamýšlela vytvořit za auto, zkonstruuje jej, vyrobí prototyp a začne se zkoušet jeho funkčnost, životnost. Pokud tohle funguje, tak jej začnete ladit – a to je hlavní náplň testovacích jezdců, abychom našli to správné nastavení všeho.

A vy jste v tom zřejmě dobrý, když si vás kdysi pochvaloval i poslední vítěz Rallye Dakar, španělský závodník Carlos Sainz starší.

To jsou krásné zkušenosti. On po mně chtěl univerzální základní nastavení, jen mi řekl profil rychlostních zkoušek kolem Madridu a já se vynasnažil nastavit pružiny, stabilizátory, diferenciály a tuhost auta. A on s tím byl tak spokojený, že s tím za celý víkend nehnul.

Niki Lauda má v Rivalech proslov, jak mu bůh nadělil zadek, který pozná v autě každý neduh. Je to věc, které definuje závodníka?

Nemusí. Někteří to tak mají, ale to jsou zkrátka výjimečné talenty a dokážou si říct, co na autě změnit, aby bylo lepší. Pak máte také univerzální střelce, kteří dobrý výsledek zajedou na čemkoliv. To jsou typicky Finové. Těm je to fuk, jestli je auto tvrdé, měkké. Prostě jedou.

A váš zadek je uvědomělý?

Já si musel vydřít, aby byl uvědomělý. (směje se)

Je to tedy jen filmová replika…

Ale pravdivá. Když má člověk tenhle talent, je to obrovský bonus.

Váš tým je v Hustopečích doma. Přináší to nějakou výhodu pro závod?

Jediná výhoda je, že na nás tam jsou všichni absolutně milí a vstřícní. Konkurence se občas snaží tvrdit, že tu máme nějakou protekci skrze nápis Agrotec na autě, ale to se pletou. Nic navíc v tom není.