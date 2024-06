Jednou to muselo přijít. Prskavec: Nevsugerujete si do hlavy, že jde o všechno

Předtím, na prvním mezičase, ještě deklasoval konkurenci a vedl rozdílem třídy o 3,37 sekundy.

Jenže na mezičasech se výsledky neuzavírají.

„Špatně jsem chytnul válec. Pocitově jsem tam byl v pohodě, ale najednou jsem se ocitl úplně jinde,“ vysvětloval následnou zásadní chybu.

Poprvé v životě se tak stalo, že v mezinárodním závodě v Tróji nepostoupil do finále. „Jednou to přijít muselo. Ale zrovna dneska jsem o to nestál,“ pousmál se. „Samozřejmě, že jsem chtěl uspět. Bral jsem dnešní závod jako zkoušku před Paříží.“

Zklamaný byl, jak také jinak.

Ale že by se z nečekaného výsledku hroutil, to rozhodně ne.

Praha je pouhou mezistanicí na pouti k jednomu jedinému závodu, na němž letos opravdu záleží. Ke klání pod pěti kruhy v Paříži.

„Chyběla mi dnes nějaká síla navíc, která by zvrátila mé špatné vyhodnocení situace. Ale ta síla v mém těle ani nemohla být, když jsem jel tenhle závod z plného tréninku. Dole už to i bolelo,“ popisoval. „Až do středy jsem hodně tvrdě makal, z tréninků jsem přicházel domů rozbitý.“

Proto nemohlo být ani jeho psychické nastavení na pražský závod stejné jako na vrcholných akcích roku.

„Nedokážete si vsugerovat, že tady jde o všechno, že tohle je stěžejní závod, který chcete vyhrát. Snažím se sice takové myšlenky do hlavy dostat, ale furt ten závod prožíváte jinak, než když na něj dlouze ladíte formu a týden před ním chladíte hlavu. Olympijskou formu zatím nemůžu mít, takže tam ani ideální psychické nastavení není.“

V plánu sezony žádný další závod před Paříží neměl, chtěl vynechat další pohárové kolo v Krakově.

A názor nezměnil.

Jiří Prskavec na domácím Světovém poháru ve vodním slalomu v Praze.

Navzdory výsledku z Prahy je přesvědčen, že model přípravy, s nímž triumfoval na hrách v Tokiu, je nejlepší možný také pro Paříž.

V sobotu ještě pojede v Troji pohárový závod na kánoi, na které se však na olympiádu neprobojoval.

„Musím se zkoncentrovat na sobotu, předvést nějaký pěkný výkon a pak zpátky do tréninku, směr Paříž,“ říkal.

Krejčí jásal a říkal: Jel jsem all in

Směr Paříž naopak zatím nemůže říct další z českých exmistrů světa na kajaku Vít Přindiš. V jeho hlavní disciplíně mu uzmul olympijské místo právě Prskavec, a tak se pětatřicetiletý matador divokých peřejí soustředil na moderní kayakcross. V něm se v nedělní olympijské kvalifikaci v Praze rozdělí poslední tři olympijské místenky.

Proto bude pro Přindiše neděle mnohem důležitější než pátek. Přesto i on věřil ve finálovou účast na kajaku - a tu nemá.

S jedním šťouchem, který původně v kvalifikaci svítil na jeho kontě z branky číslo 16, by se ještě mezi finálovou desítku vešel. Jenže rozhodčí mu dodatečně připsali ještě jeden na osmnáctce, který jej srazil na 15. místo.

Jakub Krejčí skončil třetí na domácím Světovém poháru ve vodním slalomu v Praze, v cíli se spokojeně usmíval.

„Absolutně jsem nevěděl, že na osmnáctce šťouch byl,“ tvrdil „Radši bych si před nedělí zlepšil náladu startem ve finále, ale tak už to prostě je. Byla to těžká trať, hodná Světového poháru. Teď bude nejdůležitější co nejrychleji přenastavit hlavu na úplně jinou disciplínu s úplně jiným stylem myšlení.“

Až v nedělních soubojích loď na loď se rozhodne, zda jeho sezona bude mít vrcholi na akci, která všechny ostatní závody výrazně převyšuje.

V pátek to byl každopádně z pohledu českých kajakářů den naruby.

Prskavec a Přindiš, první a druhý muž světového žebříčku, neprošli do finále.

Zato teprve dvaadvacetiletý Jakub Krejčí, dvacátý na světovém rankingu, oslavoval bronzovou pozici, skvělé umístění hned za dvěma špičkovými kajakáři, Italem De Gennarem a Polákem Polaczykem.

„V horní části trati jsem udělal chybu a pak jsem musel jet all in. Pořád tomu nevěřím, že to takhle výborně dopadlo,“ svěřoval se.

V kvalifikaci se přitom dlouho třásl, zda vůbec projde do finále, a pronikl do něj až po nečekaném selhání dvou starších reprezentačních kolegů.

Do bojů o medaile odstartoval jako druhý, výborným časem 81,35 se ujal vedení a osm dalších jízd musel čekat, na co to nakonec bude stačit. Teprve pak věděl: poprvé v životě půjde ve Světovém poháru na stupně vítězů.

„Všechno to čekání bylo dnes šílené,“ pousmál se.

Zatímco Prskavec a Přindiš v Praze myslí na Paříž, on se takovými myšlenkami zaobírat nemusí. A tak si může dovolit říct: „Budu si letos prostě jen užívat závody, které pojedu.“