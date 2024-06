Začíná druhý den eurovoleb. Volební místnosti se otevřou v osm hodin

Česko čeká druhý den voleb do Evropského parlamentu, pátých v historii země. Volební místnosti se po noční přestávce otevřou opět od 8:00 do 14:00. Hlasovat budou moci ti voliči v Česku, kteří to nestihli v pátek. Kromě Česka si budou vybírat europoslance rovněž lidé na Slovensku, na Maltě, v Lotyšsku a také v Itálii, kde se bude hlasovat i v neděli.