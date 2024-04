Výhry favoritů na úvod play off. Jokič vládl, Knicks podržela lavička

Basketbalisté Denveru vstoupili do play off NBA výhrou 114:103 nad Los Angeles Lakers. Obhájci titulu se tak ujali vedení v osmifinálové sérii 1:0. Roli favoritů potvrdili na úvod 1. kola i další tři domácí týmy. Cleveland vyhrál nad Orlandem 97:83, Minnesota přehrála Phoenix 120:95 a New York si poradil s Philadelphií 111:104.