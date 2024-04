Loučení bez bodu? Curry láme Klaye: Musíš zůstat. Rozhodovat může i LeBron

Když v Sacramentu odcházel Klay Thompson z palubovky po porážce v zápase o postup do play off NBA, na okamžik se zastavil, rozhlédl se a v dresu Golden State Warriors zapózoval fotografům. Téměř s jistotou lze povědět, jaké myšlenky v ten moment proudily hlavou ostříleného křídelníka. Bylo to opravdu naposledy?