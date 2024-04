Atlanta v NBA podlehla Miami, Krejčí plnil hlavně defenzivní úkoly a neskóroval

Krejčí znovu ukázal, že jeho hlavním úkolem v týmu je defenziva. S ním na hřišti Hawks přehráli soupeře o sedm bodů a rodák ze Strakonic i dvakrát získal míč. Trenér Quin Snyder mu dal důvěru také v obou prodlouženích.

V útoku ale spoluhráči Krejčího příliš nezapojovali. V normální hrací době měl jednu střelu po nájezdu a druhou z trojky. Třetí pokus vyslal až v závěru druhého prodloužení.

Atlantu v útoku táhl zejména Dejounte Murray, který nasbíral triple double za 29 bodů, 13 doskoků a 13 asistencí. Právě on v závěru normální hrací doby vyrovnal a poslal zápas do prodloužení. V něm mohl rozhodnout, ale trojku na výhru minul. „Nezačali jsme dobře, ale díky obraně jsme se vrátili do zápaus a měli svou šanci. Na konci jsme ale nějaké dobré pozice minuli a soupeř naopak trefil a vyhrál,“ řekl trenér Snyder.

Atlanta zůstala desátá, přestože deváté Chicago rovněž prohrálo. Doma nestačilo na New York, který táhl se 45 body Jalen Brunson, čtvrtý nejlepší střelec sezony.

Ještě lepší výkon předvedl Anthony Edwards, který 51 body dovedl Minnesotu k výhře 130:121 nad Washingtonem. Timberwolves udrželi první pozici v Západní konferenci o skóre před Denverem, který vyhrál 111:95 na palubovce Utahu. O výhru za nimi na třetím místě zůstává Oklahoma City, která zdolala Sacramento 112:105 i díky 40 bodům Shaie Gilgeouse-Alexandera, jenž se dělí v tabulce střelců o druhé místo s Janisem Adetokunbem.

Adetokunbo pomohl 15 body Milwaukee k výhře nad nejlepším týmem soutěže Bostonem 104:91 a udržení druhé příčky v tabulce, ale ve třetí čtvrtině se zranil a z utkání odstoupil. Zatím není jasné, jak vážné zranění řecká hvězda utrpěla. „Obavy máme velké. Je to přeci jen Janis. Musíme doufat, že to bude dobré,“ řekl trenér Doc Rivers. Adetokunbo podstoupil vyšetření lýtka a Achillovy šlachy.

Zápas mezi Bostonem a Milwaukee se zapsal do historie jako duel s nejmenším počtem trestných hodů. Za celé utkání se házely jen dva. Dosud nejmenší počet byl 11 trestných hodů. Boston se zároveň stal prvním týmem v historii, který v utkání nestřílel ani jeden trestný hod.

Důležité vítězství vybojovali Golden State Warriors, kteří přehráli Los Angeles Lakers 134:120 a na desátém místě na ně ztrácejí už jen jednu výhru a mají zápas k dobru. Pro Warriors byl úspěch o to cennější, že právě s Lakers sehrají předkolo play off a do zápasu půjdou s vědomím, že v sezoně mají lepší vzájemnou bilanci.

Stephen Curry trefil všech šest svých pokusů za tři body a dal 23 bodů, Klay Thompson přispěl k vítězství Warriors 27 body. Celkem Golden State trefil 26 trojek a jen o jednu zaostal za klubovým maximem i rekordem sezony. Jen tři trojky hostům chyběly k rekordu NBA. Lakers hrající bez Anthonyho Davise táhl LeBron James s 33 body a 11 asistencemi.

Nejlepším střelcem sezony už zůstane Luka Dončič, který si vedení v tabulce znovu upevnil při výhře Dallasu nad Charlotte 130:104, ke které přispěl triple doublem za 39 bodů, 12 doskoků a 10 asistencí. Mimo jiné trefil osm trojek. Pro Dallas to byla patnácté výhra z posledních 17 zápasů. Mavericks si tak definitivně zajistili místo v nejlepší šestce Západní konference a postup do play off. Pomohla jim k tomu i porážka Phoenixu 92:105 s Los Angeles Clippers.

Pro Dončiče to byl už 77. triple double, čímž na osmém místě historických tabulek dotáhl Jamese Hardena. Zároveň dosáhl na 2341 bodů za sezonu a pokořil klubový rekord Marka Aquirreho z roku 1984. S průměrem 33,9 bodu na zápas usiluje o čtvrtý nejlepší střelecký výkon za posledních 30 let. Pouze Kobe Bryant a dvakrát Harden měli v sezoně lepší bodový průměr.

Výsledky basketbalové NBA Atlanta - Miami 111:117 po 2. prodl.

Charlotte - Dallas 104:130

Chicago - New York 117:128

Houston - Orlando 118:106

LA Lakers - Golden State 120:134

Memphis - San Antonio 87:102

Milwaukee - Boston 104:91

Minnesota - Washington 130:121

Oklahoma City - Sacramento 112:105

Philadelphia - Detroit 120:102

Phoenix - LA Clippers 92:105

Portland - New Orleans 100:110

Toronto - Indiana 123:140

Utah - Denver 95:111

Východní konference

Atlantická divize 1. z-Boston 79 62 17 78,5 2. New York 79 47 32 59,5 3. Philadelphia 80 45 35 56,3 4. Brooklyn 79 31 48 39,2 5. Toronto 79 25 54 31,6

Centrální divize 1. x-Milwaukee 79 48 31 60,8 2. Cleveland 79 46 33 58,2 3. Indiana 80 46 34 57,5 4. Chicago 79 37 42 46,8 5. Detroit 79 13 66 16,5

Jihovýchodní divize 1. Orlando 79 46 33 58,2 2. Miami 79 44 35 55,7 3. Atlanta 79 36 43 45,6 4. Charlotte 79 19 60 24,1 5. Washington 80 15 65 18,8

Západní konference

Jihozápadní divize 1. x-Dallas 79 49 30 62,0 2. New Orleans 79 47 32 59,5 3. Houston 79 39 40 49,4 4. Memphis 79 27 52 34,2 5. San Antonio 79 20 59 25,3

Severozápadní divize 1. x-Minnesota 79 55 24 69,6 2. x-Denver 79 55 24 69,6 3. x-Oklahoma City 79 54 25 68,4 4. Utah 79 29 50 36,7 5. Portland 79 21 58 26,6

Pacifická divize 1. y-LA Clippers 79 51 28 64,6 2. Phoenix 79 46 33 58,2 3. Sacramento 79 45 34 57,0 4. LA Lakers 80 45 35 56,3 5. Golden State 79 44 35 55,7

Poznámka: Týmy označené „x“ mají jistý postup do play off, „y“ znamená jisté prvenství v divizi, „z“ vítězství v konferenci.