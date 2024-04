Lakers vybojovali postup z předkola do play off, pro Golden State sezona končí

New Orleans přitom začalo proti Lakers dobře a vedlo už o 10 bodů, ale hvězdný tým v čele s LeBronem Jamesem postupně od druhé čtvrtiny začal přebírat kontrolu nad zápasem a utekl až na rozdíl 18 bodů. Jenže Pelikáni se nevzdali a pod taktovkou skvěle hrajícího Ziona Williamsona a jeho 40 bodů dokázali ve čtvrté čtvrtině manko dohnat a čtyři minuty před koncem srovnat na 93:93 dunkem právě Williamsona.

Hvězda Pelikánů vzápětí ještě jednou srovnala, jenže následně si Williamson poranil stehenní sval a tři minuty před koncem zamířil ze hřiště rovnou do šatny. Naštvaně při tom hodil ručníkem. New Orleans se i bez něj snažili odolávat, ale 51 vteřin před koncem trefil klíčovou trojku D’Angelo Russell na 104:100, a když 15 vteřin před koncem vybojoval důležitý útočný doskok Anthony Davis, Lakers už výhru uhájili trestnými hody.

Lakers tak do play off pronikli počtvrté za posledních pět let. LeBron James k tomu pomohl 23 body, 9 doskoky a 9 asistencemi. Anthony Davis přispěl 20 body a 15 doskoky, Russell dal 21 bodů. „Máme play off a teď nás čeká Denver. Všichni víme, jak to bude těžké proti obhájcům titulu. Ale dáme do toho všechno a uděláme maximum pro to, abychom jim to co nejvíce ztížili,“ řekl James.

Stephen Curry (vpravo) z Golden State se snaží projít okolo Domantase Sabonise ze Sacramenta.

Golden State Warriors sice měli vydařený závěr základní části, když sérií výher uhájili desátou příčku, jenže v klíčovém duelu předkola selhali. Proti Sacramentu začali rychle nabírat ztrátu, kterou ještě do poločasu drželi na uzdě, ale ve druhé půli odpadli a postupně prohrávali až o 26 bodů. Z hvězdných opor snesl přísnější měřítka jen Stephen Curry s 22 body, tým pak pozvedli už jen náhradníci Jonathan Kuminga a Moses Moody se 16 body. Naopak Klay Thompson nedal ani bod.

Sacramento se mohlo opřít o svou základní pětku v čele s Keeganem Murrayem, který trefil osm trojek a dal 32 bodů. De’Aaron Fox měl 24 bodů. Sacramento má nyní na dosah druhý postup do play off za sebou, když předtím 17 let ve vyřazovacích bojích chybělo.