Hokej pod širým nebem v Praze. V prosinci se na Letné představí nejen Sparta

Z pohledu české extraligy se bude jednat o sedmé a osmé utkání pod širým nebem v historii, poslední tři se však konala mimo české území. Naposledy letos v únoru nastoupily Karlovy Vary a Plzeň k západočeskému derby u skokanského můstku v německém Klingenthalu. V Česku se „venku“ naposledy utkaly v lednu 2016 Brno a Sparta na místě bývalého hokejového stadion za Lužánkami.

„Myslím si, že utkání pod širým nebem jsou neskutečný bonus nejen pro fanoušky, kteří budou mít šanci užít si a zafandit v zápasech pod otevřeným nebem, ale i pro samotné hráče a realizační týmy. I pro ně je to plus a oživení základní části,“ řekl ředitel extraligy Martin Loukota.

O přesné podobě akce se jedná už několik měsíců, neboť její součástí bude i zápas slovenské extraligy a prakticky jistě i německé ligy. „Termínovou listinu s řediteli jednotlivých lig řešíme už nějakou dobu. V Německu jsou například dvojice už jasně dané. Věřím, že to dopadne dobře. Česko-slovenská historie partnerství je poté dlouhodobá a Třinec s Kometou například hrály v Bratislavě. Částečně recipročně jsme tak pozvali dva týmy do Prahy,“ přiznal ředitel extraligy.

Čtveřice českých týmů byla oslovena napřímo. S ohledem na fanouškovské zázemí klubů i dojezdovou vzdálenost do Prahy. „Tohle byla dvě nejdůležitější kritéria. Nabídli jsme to těmto klubům a prakticky hned jsme se domluvili,“ řekl Loukota. Plzeň a České Budějovice se utkají v pátek 6. prosince, Sparta s Brnem o den později.

Důležitou součástí akce ale bude i zápas legend, v němž nastoupí čeští hráči proti zbytku světa. Týmy přitom budou skládat bývalí vynikající útočníci Patrik Eliáš a Jakub Voráček s trenérem Slavomírem Lenerem. Všichni jsou zároveň ambasadory celých WHG.

„Bude to velká akce, něco unikátního. Je vidět, jak český sport jako takový roste. Sám jsem si zahrál tři Winter Games a zažil všechny podmínky, jaké jsou jen možné. Pro každého hráče je to krásná vzpomínka,“ řekl Voráček. Podobně to vidí i Eliáš. „Je to skvělé místo s nádherným výhledem. Z NHL vidíme, že podobné akce fungují a česká extraliga si to zaslouží. Máme skvělé fanoušky,“ podotkl Eliáš.

Obě bývalé hvězdy NHL už začaly oslovovat hráče, kteří by do Prahy mohli přijet. Eliáš chce například zavzpomínat na spolupráci s Petrem Sýkorou a Jason Arnottem, přijet by podle něj měl i Robert Holík a osloven byl i Scott Niedermayer. Voráček by byl zase rád, kdyby do Prahy dorazila takzvaná Legie zkázy John LeClair, Eric Lindros a Mikael Renberg, nebo Wayne Simmonds, který v sezoně 2012/13 hrál při výluce NHL krátce za Liberec. „Bude to prostě zápas New Jersey a Philadelphie,“ pousmál se Voráček.

WHG se měly původně uskutečnit již v roce 2020 ve Špindlerově Mlýně pod sjezdovkou ve Svatém Petru. Akce, na níž se měly představit tehdy prvoligové Kladno s hrajícím majitelem Jaromírem Jágrem proti Vrchlabí a extraligové týmy Hradce Králové se Spartou, byla ale dvakrát odložena kvůli pandemii koronaviru a vládním opatřením. Částečnou náhradou byl exhibiční Souboj legend v O2 areně, který připomněl český triumf na olympiádě v Naganu.

Pořadatelská agentura Eniva chystá na Letné pro akci postavit velkolepý areál s kapacitou 16.800 diváků, jehož součástí bude i kluziště pro veřejnost. První část vstupenek v cenách od 390 a 1990 korun byla do prodeje uvolněna dnes. V případě zápasu Sparty se tak stane až 16. května, nyní budou mít přednostní právo permanentkáři.