ONLINE: Šesté Winter Classic po česku. Vary hrají s Plzní v Klingentahlu

„Je to speciální akce, kterou nikdo z nás nezažil. Těšíme se. Je tady parádní prostředí,“ řekl kouč Energie Václav Eismann. „Rozhodne, kdo se těmto specifickým podmínkám dokáže více přizpůsobit. Led má svoji kvalitu a mohou rozhodnout detaily,“ pokračoval sedmačtyřicetiletý trenér, jenž během reprezentační pauzy nahradil odvolaného Davida Bruka.

ONLINE: Karlovy Vary vs. Plzeň Extraligovou dohrávku pod širým nebem sledujeme podrobně.

Pro oba týmy má zápas s blížícím se koncem základní části i velký význam z pohledu výsledku, v tabulce je dělí dva body a jedna pozice. Energie je před Plzní jedenáctá, přičemž odehrála o jedno utkání méně než soupeř.

„Je to tvrdá práce. Potřebujeme bodovat, a kdybychom sem šli nastavení tak, že je to v první řadě show, moc šancí neměli,“ podotkl Eismann.

Zatímco Karlovy Vary do areálu vzdáleného 50 km od své areny přijely už v pátek, aby si vyzkoušely podmínky na ledové ploše, Plzeňští se spokojili s předzápasovým rozbruslením.

Škoda vyhrála jediný z posledních devíti extraligových zápasů, přičemž porazili právě Vary na začátku února. „Je to derby, ale prostředí bude samozřejmě jiné. Těšíme se na to, ale také chceme bodovat. O motivaci máme rozhodně postaráno. Doufejme, že uspějeme, protože je to pořád zápas jako každý jiný. A oba týmy body potřebují,“ konstatoval trenér Petr Kořínek.

Zápas v areálu, který hostí závody Světového poháru ve skocích na lyžích a v severské kombinaci, začne v 17:00. Sledovat jej po úpravě kapacity může asi 15.000 diváků, vyprodáno však není.