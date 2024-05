Cestovali dvacet hodin, bydlí v kempu a fandí. Jsme tady od začátku, říkají Němci

Německý tým sice v úvodním střetnutí šampionátu porazil Slovensko, jenže pak utrpěl dvě vysoké porážky se Švédskem a USA. Až ve středu drtivě zvítězil 8:1 nad Lotyšskem. „Loni jsme získali stříbrné medaile, to bylo super. Snad se začne dařit i letos,“ doufá Barbara.

Do Ostravy doputoval německý pár z Dortmundu. „Cestovali jsme sem asi dvacet hodin. Vzali jsme to přes Polsko, byli jsme se podívat třeba v Osvětimi. Naše hokejové výjezdy se snažíme spojovat s poznávacími zážitky,“ zmiňuje Ralf, jenž cestuje s Barbarou na světové šampionáty po Evropě pravidelně už několik let.

„Byli jsme minulý rok v Rize i předminulý rok ve Finsku. Tady v Ostravě je to fajn. Jen je škoda, že nenalosovali Německo do pražské skupiny šampionátu. Výletů po památkách by bylo více,“ přiznává hokejový nadšenec, který v německé lize podporuje klub Iserlohn Roosters.

„A my jsme The Blue Brothers. Tak se jmenuje náš fanklub,“ přidává se Andreas Meissner. Ten do Ostravy přijel z městečka Bad Pyrmont s kamarádem Johannesem a na zápasy oba nosí oblíbené klobouky. „Jsme tu od začátku mistrovství světa, domů se budeme vracet po základní skupině. Ralf a Barbara ještě pojedou do Prahy na play-off.“

Karavanů ozdobených státními vlajkami, většinou německými a lotyšskými, stojí v kempu pod Landekem zhruba dvě desítky. „Teď přes týden je celkem klid. Ale o prvním víkendu tady bylo plno, Slováci, Poláci. Slováci pili panáky od rána do noci,“ popisuje servírka z kempingového bufetu.

„Jo, a české pivo je fakt moc dobré. I když ho člověk vypije více, nebudí se ráno s bolehlavem,“ směje se Ralf z Dortmundu.