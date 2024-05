Prodloužená Porážková ulice pomůže centru Ostravy, cenná točna musí ustoupit

„Cílem navrhované stavby je odlehčit dopravě směřující od severu do oblasti centra Ostravy tak, že bude nabídnuta trasa vedená okrajem obytné zástavby, a nikoliv jejím středem. Což umožní odlehčení Nádražní a Poděbradovy ulice od automobilové dopravy,“ vysvětlila mluvčí ostravského magistrátu Gabriela Pokorná.

V současnosti vede ulice od Karoliny podél kolejí Frýdlantské dráhy až k tramvajovému depu ostravského Dopravního podniku.

Prodloužená Porážková ulice by pak měla vést dál podél kolejí, současným areálem depa až k Mariánskohorské ulici, na niž se má napojit.

„Současně tak dojde i k odlehčení historického jádra města, které je aktuálně stiženo silnou dopravou v ulici Nádražní. V ideálním případě by stavební práce měly začít v roce 2026 a hotovo by mohlo být v roce 2027,“ doplnila mluvčí magistrátu.

Dodala, že náklady na stavbu jsou v tuto chvíli předpokládány ve výši zhruba 220 milionů korun bez DPH. Což je oproti odhadu z loňského roku snížení ceny o více než šedesát milionů korun.

To se však do začátku stavby může opět změnit – oběma směry, byť vývoj ve stavebnictví by zatím odpovídal spíše pokračování sestupné tendence.

Zádrhel s překážející památkou

Největší problém při plánování stavby znamenala někdejší železniční stanice Báňské dráhy těsně za současnou vozovnou DPO. Ta je totiž svou podobou v rámci republiky unikátní. Kvůli nedostatku prostoru se někdejší vedení Báňské dráhy rozhodlo vybudovat takzvanou pilovou výtopnu lokomotiv, připomínající svými budovami zuby pily.

„Zdejší pilová remíza je v rámci České republiky naprosto unikátní, takový typ není nikde jinde v republice,“ přiblížila už dříve význam této stavby Alena Borovcová z Metodického centra průmyslového dědictví ostravské pobočky Národního památkového ústavu.

Výtopna, točna pro lokomotivy a vodárenská věž se v roce 1992 staly památkově chráněnými. Plánovaná ulice ale prochází částí tohoto chráněného souboru budov. Zatímco výtopna a vodárenská věž stojí mimo trasu silnice, točna takové štěstí nemá.

Čekaní na vhodné místo pro točnu

Podle všeho se tak stala nejsložitější částí domluvy mezi památkáři a městem. „Točna je přesně v ose nájezdu na Prodlouženou Porážkovou. Stejně jako u remízy i vodárenské věže jde o kulturní památku. V rámci příprav se dohodlo, že se točna přestěhuje,“ přiblížila jádro sporu během příprav stavby Alena Borovcová.

„Byla tady vize, že se v Přívoze bude připravovat dopravní muzeum, kam by točna mohla být přemístěna, ale to je stále jen ve stadiu příprav, takže zatím se počítá jen s rozebráním a zakonzervováním točny s tím, že bude řádně uložena, aby se z ní nestala hromada šrotu, a následně bude někde – po výběru vhodného místa – opětovně instalována,“ dokončila památkářka.

„Našim požadavkem bylo, aby se hledalo nové umístění, ať už v rámci areálu, nebo na nějakém jiném vhodném místě. Takže teď musíme čekat, až se nějaké najde,“ podotkla.