APK opět reaguje na Dědkovy výpady: Tak se chová, když mu chybí podpora

„Místo toho, abychom po úspěšném světovém šampionátu využili pozitivní atmosféru v hokejovém hnutí i celé společnosti, tak podobnými kroky podrýváme důvěru v organizaci českého hokeje včetně asociace sdružující extraligové kluby,“ zareagovala ve čtvrtek dopoledne v prohlášení APK.

Prezident asociace Jan Tůma ve volbách kandiduje na post svazového viceprezidenta právě proti Dědkovi. Oba se pak střetávají i v souboji o řadové členství.

„Čí zájmy bude hájit ve sporu o desítky milionů korun mezi ČSLH a APK ve věci marketingových práv? Na konferenci se ho na to zeptám,“ vyťukal Dědek v neděli večer na síti X, kterou poslední týden hojně využívá.

Jen o pár hodin dřív se na platformě vyjádřil k dalšímu konkurentovi – Aleši Kmoníčkovi.

„Kumuluje několik neslučitelných funkcí: člen představenstva APK, člen výkonného výboru i za pana Krále, kde se podílel na nehospodárném vedení. Dále člen dozorčí rady dceřiné společnosti českého svazu. Generální manažer Hradce Králové s nevyřešeným dopingem. Není to příliš?“

Ba co víc, Dědek posléze vedle Kmoníčka obvinil kompletní hradecké představenstvo, že si vyplácelo provize za reklamní smlouvy, ač jedním z hlavních sponzorů klubu je vedle Mountfieldu přímo město.

„Je jak dítě, kterému někdo rozkopal bábovku na pískovišti...“ ohradil se ve středu Kmoníček. „Zvážíme podání trestního oznámení.“

Situaci hezky ilustruje, že den nato vydal východočeský klub ještě jedno vyjádření, které na webu uvozuje slovy „Další reakce na vyjádření Petra Dědka.“

Nyní už ho zakončuje větou: „Naše právní kroky budou následovat.“

Dědek totiž v rozhovoru pro Sport.cz řekl, že když sám seděl v představenstvu hradeckého Mountifeldu, rychle z něj kvůli vyplácení provizí vystoupil.

„Představa, že by ho tam někdy někdo zval, nebo ho do představenstva Mountfield HK dokonce zvolil, je pro nás naprosto absurdní. Je to pouze jeho domněnka, že seděl v představenstvu Mountfield HK a nevíme, jak na ni přišel. Je velmi snadno ověřitelné v úplném výpisu z obchodním rejstříku Mountfield HK, že pan Dědek lže,“ kontruje druhá strana. „Rádi bychom soupeření mezi týmy Mountfield HK a HC Dynamo Pardubice viděli jen na sportovním poli, ale bohužel proti těmto smyšlenkám pana Dědka se musíme bránit.“

Pravdou je, že při pohledu do obchodního rejstříku Dědek v představenstvu Mountfieldu skutečně neseděl.

Když ale tým ještě nesl název HC VCES Hradec Králové a působil v první lize, Dědek coby místopředseda představenstva v soupisu zaznamenaný je, konkrétně od 9. září 2011 do 10. července 2012.

„Je zřejmé, že svou hru o členství ve výkonném výboru ČSLH hraje s velmi špatnými kartami,“ přisazuje si Hradec.

„Opakovaně se takový styl chování pana Petra Dědka projevuje ve chvílích, kdy mu chybí podpora ostatních extraligových klubů nebo argumenty v rámci konstruktivní diskuze,“ přidává se v podobném duchu i APK.

„Závěrem musíme poukázat na to, že lední hokej je na rozdíl od golfu či jiných individuálních sportů sportem kolektivním, který právě na spolupráci klade vysoké nároky. Solitérní chování, osočování, urážky a mediální útoky ve snaze dosáhnout svého osobního cíle by v něm mít místo neměly.“

Dědkově kritice se ovšem nevyhnula ani řada dalších kandidátů. Třeba aspirant na post v dozorčí radě Miloslav Šeba, jenž stejnou pozici zastával za vedení bývalého a již zmíněného svazového šéfa Tomáše Krále.

Petr Dědek @PetrDedekDDreal O funkce ve výkonném výboru a dozorčí radě se ve volbách opět ucházejí stejné osoby, které za 10 let připravily český hokej o více než 3 miliardy Kč na marketingových a televizních právech. A je jedno, jestli z nedbalosti nebo úmyslně. oblíbit odpovědět

Právě proti němu se miliardář z Vrchlabí vymezuje dlouhodobě. Už od Královy rezignace volá po konci všech členů, kteří za jeho vlády „seděli u moci“.

Ze současných uchazečů by se tak jednalo třeba o Petra Břízu s Bedřichem Ščerbanem, kteří také usilují o funkci viceprezidenta výkonného výboru. Nebo o Jiřího Šlégra s Markem Chmielem a Milanem Vackem. Ti v orgánu obhajují běžné členství.

Dědkovy výpady souvisí s jeho snahou o oficiální pozici od vstupu do hokeje, v boji o moc ale zatím ani jednou neuspěl. Kluby nepřijaly nabídku jeho firmy Relmost na držení marketingových práv extraligy, raději upřednostnily dosavadního partnera agenturu BPA.

Uchazeči o post ve výkonném výboru Konference, která se uskuteční v sobotu 15. června, vybere jednoho prezidenta, dva viceprezidenty a osm členů. Prezident:

Alois Hadamczik Viceprezidenti za oblast vrcholového hokeje (volí se jeden):

Petr Dědek, Jan Tůma Viceprezidenti za oblast výkonnostního hokeje (volí se jeden):

Petr Bříza, Bedřich Ščerban Členové za oblast vrcholového hokeje (volí se pět):

Petr Dědek, Jiří Heš, Pavel Hinner, Pavel Hynek, Marek Chmiel, Aleš Kmoníček, Martin Svoboda, Bedřich Ščerban, Stanislav Tichý, Jan Tůma, Petr Vosmík Členové za oblast výkonnostního hokeje (volí se tři):

Petr Bříza, Jan Havlíček, Milan Hnilička, Jakub Král, Bronislav Píša, Bedřich Ščerban, Jiří Šlégr, Milan Urban, Milan Vacke, Petr Vinš

V roce 2022 chtěl Dědek do výkonného výboru, kandidaturu ale nepodal, neboť neměl zajištěný dostatek hlasů. Situace se opakovala letos na jaře při volbě vedení Asociace profesionálních klubů, která řídí extraligu. Dědek se chtěl stát prezidentem, ale ze souboje s Tůmou se na poslední chvíli stáhl. Pak prohrál souboj o post viceprezidenta s třineckým nominantem Prokopem Benešem a nakonec neuspěl ani jako řadový člen.

Podle informací iDNES.cz nyní touží po pozici viceprezidenta hokejového svazu, kde by mohl spolupracovat s Aloisem Hadamczikem, k němuž má názorově nejblíž.