Lepší atmosféra než v NHL. Fanoušci tu hokejem žijí, pochvalují si Slováci

9 109, 9 109, 9 109 a znovu 9 109 diváků... Čtyři zápasy zatím slovenští hokejisté odehráli v ostravské skupině mistrovství světa a vždy bylo vyprodáno.

Ještě je čekají souboje s Francií, Lotyšskem a Švédy. A opět bude plno. V aréně panuje skvělá atmosféra, kterou si pochvalují nejen Slováci.

„My sme tu doma! My sme tu doma!“ skandují slovenští příznivci v hledišti.

Radost slovenských hokejistů po druhé brance proti USA.

Plno je i na další zápasy, byť ne všechny jsou vyprodané. Ve velkém počtu dorazili fandové z Lotyšska, Německa, Švédska a Polska.

„Je to super, jako bychom hráli doma,“ oceňuje polský útočník Patryk Wronka. Přesto z dosavadních pěti duelů Poláků diváci vyprodali dva – s Lotyši a Slováky.

„Máme to k vám sice kousek a je nás tady hodně, ale přece jen hokej u nás nepatří k nejpopulárnějším sportům. Těmi jsou fotbal a volejbal,“ upozornil divák z Katowic, který se představil jako Zdzisław.

Gólová radost polských fanoušků na hokejovém MS v Ostravě.

Příjemným překvapením jsou ale příznivci z Lotyšska. „Dorazilo jich více, než jsme předpokládali,“ pochvaluje si Irena Šašková, zástupkyně šéfa ostravského organizačního výboru.

Lepší atmosféra než v NHL

„Jsme rádi, když se fanouškům můžeme odvděčit tím nejlepším – výhrou a společně si zazpíváme hymnu,“ uvedl slovenský útočník Miloš Kelemen.

„Je to super. Takovou atmosféru mám rád, nasávám ji. Naši fandové nás povzbuzují celý zápas. I jejich zásluhou máme dost energie,“ pochvaluje si slovenský útočník Pavol Regenda.

Dá se atmosféra na světovém šampionátu porovnat s tou, kterou slovenští hokejisté znají z NHL? „Je to neporovnatelné. Slovenští fanoušci dělají hluk, v Americe si lidé chodí hokej užít. Tolik nefandí, občas si zakřičí, ale spíš se chodí najíst. Tady diváci hokejem žijí,“ odpověděl Kelemen působící v Arizoně.

„Je to jiné,“ potvrdil Regenda, jenž v zámoří hraje za Anaheim. „Slováci umějí udělat bouřlivé prostředí, to tady vidíte. Třeba s Amerikou, když měl soupeř puk, pískali, když my, tak nás povzbuzovali. A tak to má být. V NHL tomu tak není.“

Slováci oceňují své příznivce, že jim pomáhají v každém utkání. „Musíme si ale dávat pozor i na to, aby nás atmosféra nepohltila, abychom v některých situacích nechtěli až příliš,“ upozornil Kelemen.

„Je to nejlepší šampionát ze všech čtyř, na nichž jsme byl,“ prohlásil obránce Šimon Nemec. „Jsme blízko domova, atmosféra je tu super. Může tady být moje rodina, přítelkyně. A nejsme izolovaní.“

To připomněl mistrovství světa z před tří let v Rize, na němž kvůli covidu chyběli diváci a hokejisté ani nemohli vycházet z hotelu.

Dosavadní návštěvnost každého utkání v ostravské aréně se blíží devíti tisícům, pokud nejsou vyprodané. Zatím nejméně zaplněné ochozy byly na střetnutí Kazachů se Švédskem, kdy vítězství Seveřanů 3:1 vidělo 5 378 diváků.