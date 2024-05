Hlavaj po výhře nad outsiderem: Cítil jsem se hůř než proti Americe

„Byl to pro mě těžký zápas. Celou dobu jsem se musel soustředit, protože soupeři moc střel neměli, ale pak zase zkoušeli střílet z kdejaké pozice, i zpoza brankové čáry. Bylo to náročné,“ prohlásil Hlavaj, který byl minulou sezonu oporou Plzně a nově je hráčem Minnesoty Wild.



Bylo utkání o to náročnější, že se od vás čekalo jen vítězství?

Abych pravdu řekl, z toho důvodu jsem se cítil mnohem hůř než proti Americe. Pro nás to byla povinná jízda a oni mohli jen získat.

Slovenský brankář Samuel Hlavaj zasahuje v zápase proti Polsku.

Jak jste zápas viděl z brány, když v první třetině jste měli drtivou převahu a ve druhé přišel útlum?

Začali jsme výborně. Nevím, co se stalo ve druhé třetině. Jestli jsme si mysleli, že už to dojedeme do konce. Chybovali jsme a z toho byly problémy.



Máte za nulu nějaký bonus, nějakou odměnu pro kabinu?

K tomu se asi nebudu vyjadřovat. (usmál se).



Ale čisté konto je cenné, byť proti Polsku?

Proti Polsku… Není třeba zneuctívat soupeře. Je to stejný zápas, jako každý jiný. Je jedno, jestli hrajete proti Polsku, Americe, či Kanadě. Jsem spokojený a do dalších zápasů na tom můžeme stavět.

Kdo bude chytat v sobotu proti Francii?

Dohodneme se s Jánom (trenér brankářů Lašák). Uvidíme, co navrhne a podle toho se zařídíme.



Jak hodnotíte dosavadní průběh turnaje?

Neodehráli jsme špatné zápasy, až na to Německo, tam jsme trochu zaspali. Jinak jsme odehráli čtyři výborná utkání.



Máte před sebou dva volné dny. Jak je využijete?

Nevím, uvidíme. Dneska už určitě nic, protože toho mám také dost a únavu jsem cítil. Zítra někam vyběhneme.