Golf i společná večeře. Jak stráví slovenští hokejisté dva dny volna?

Brankář Samuel Hlavaj plánuje někam vyběhnout. Obránce Martin Fehérváry se těšil, že si podobně jako někteří Švédové zahraje golf. „Mám už vše připravené,“ hlásil ve středu po utkání s Poláky.

„I když je jen jeden den volna, vždy se snažím zregenerovat, nemyslet na hokej. Každý udělá, co mu prospívá. Jsme profesionálové a musíme se připravit na sobotu.“

To svěřenci Craiga Ramsayho od 20:20 nastoupí proti Francii.

Cítí už slovenští hokejisté únavu?

„Osobně jsem v pohodě. Nemyslím si, že by byla nějaká velká únava, ale před námi je ještě dost zápasů,“ odpověděl Cehlárik.

Peter Cehlárik ze Slovenska se raduje z gólu proti Polsku s Markem Hrivíkem.

Připustil, že někteří hráči při středeční výhře nad Polskem 4:0 ještě cítili náročný předchozí duel s USA, který urvali 5:4 v prodloužení.

„To bylo fyzicky i emočně náročné utkání, stres byl velký. Vypjaté bylo každé střídání, každý souboj. Proti Polsku nás to možná zpomalilo a náš hokej nebyl tak rychlý,“ uvedl Cehlárik. „Měli jsme jít tvrději do soubojů a být o něco důraznější.“

Bek Fehérváry si uvědomuje, že v dalších zápasech musejí hrát lépe než proti Polsku.

„Nemůžeme vypnout jako ve středu ve druhé třetině, to se nemůže stávat. Silnější soupeři by šance využili. Samo (brankář Hlavaj) nás ale podržel. Musíme jít do všech třetin naprosto soustředění,“ upozornil. „Dva góly jsme dali v závěru, naštěstí jsme to zvládli. Ale musíme být lepší.“

Slováci díky trefám Cehlárika a Lukáše Cingeľa během 12 sekund v 58. minutě přece jen vylepšili výsledkový dojem.

A Cehlárik byl rád, že vstřelil na šampionátu první gól, byť to nijak zvlášť neřešil. „Šancí byla hromada. I já jsem jich měl dost. Byla to podle mě jen otázka času, kdy mi to tam spadne,“ řekl.

„Ale nemyslel jsem na to, že se nemohu trefit. Kdyby z šancí, co máme, byly góly, cítíme se lépe, máme ze hry lepší pocit. Ale pokud se neprosadíme, musíme více zabrat v soubojích a hrát lépe bez puku i směrem dozadu a podporovat se. Důležité je, abychom byli pořád pozitivní.“

Z prvního slovenského útoku, jehož centrem je Marek Hrivík, tak na první branku čeká už jen Juraj Slafkovský, někdejší jednička draftu NHL a hráč Montrealu.

„Není to lehký turnaj, je tady spousta skvělých hokejistů a očekávání jsou obrovská,“ zastává se Slafkovského slovenský kapitán Tomáš Tatar. „Juraj dobře pracuje. Má momenty, kdy mu to tam nepadne, ale to jsem měl i já. V prvních třech zápasech jsem trefil dvě tyčky a byl jsem na nule. A pak se utrhnete a vypadá to, že je najednou všechno v pohodě.“