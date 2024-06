Jen ať mu nervy pracují. Cholerici mají v boji nevýhodu, říká šermířský mistr

Vysvětlíte mi, jak je možné, že v šestasedmdesáti stále šermujete? To přece není jednoduchý sport.

Musíte se držet silou vůle a snažit se nespadnout. Ne, vážně – chodím plavat a trénovat v šermírně. Žáků ve škole klasického šermu Ars Dimicatoria nemám moc, takže kromě rozcvičky ještě tak hodinu a půl stojím na nohou a učím některého z akolytů, což znamená že s ním celou tu dobu musím šermovat. Udržuje mě to tedy v kondici, ale ve sportovním oddíle Riegel, založeném už roku 1902, kde trénuji jako aprobovaný trenér šermu, máme aktivního šermíře, kterému je 89. Takže já jsem proti němu mladík. Šerm se tedy dá dělat do vysokého věku, a jak přestanete šermovat, umřete.

Podívejte se na jakékoliv Tři mušketýry. Oni bývají s d’Artagnanem čtyři a kolem nich stojí třeba dvanáct patnáct gardistů, které postupně vyřídí. Ve skutečnosti by je gardisté propíchli za pár sekund.