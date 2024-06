Z extraligy odvážně rovnou do NHL. Jak zvládli přesun Rychlovského předchůdci

Z extraligy ke smlouvě v NHL Podpisy za posledních deset let Plzeň (9) – Samuel Hlavaj (Minnesota), David Jiříček (Columbus), Jakub Pour (Chicago), Miroslav Svoboda (Nashville), David Sklenička, Michal Moravčík (oba Montreal), Matěj Machovský (Detroit), Dominik Simon (Pittsburgh), Vojtěch Mozík (New Jersey) Liberec (7) – Jakub Rychlovský (Detroit), Jakub Dvořák (Los Angeles), Uvis Janis Balinskis (Florida), Adam Klapka (Calgary), Lukáš Jašek (Vancouver), Filip Pyrochta (Nashville), Radim Šimek (San Jose) Mladá Boleslav (5) – Miloš Kelemen (Arizona), Radim Zohorna (Pittsburgh), Tomáš Hyka (Vegas), David Rittich (Calgary), Roman Will (Colorado) Kometa (5) – Eduard Šalé (Seattle), Karel Plášek (Vancouver), Stanislav Svozil (Columbus), Karel Vejmelka (Arizona), Martin Nečas (Carolina) Hradec Králové (4) – Oliver Okuliar (Florida), Matěj Chalupa (Chicago), Patrik Rybár, Filip Hronek (oba Detroit) Pardubice (3) – Matěj Blümel (Dallas), Martin Kaut (Colorado), Tomáš Nosek (Detroit) Sparta (2) – Lukáš Rousek (Buffalo), Daniel Přibyl (Calgary) Vítkovice (2) – Aleš Stezka (Seattle), Patrik Koch (Arizona) České Budějovice (1) – Mikuláš Hovorka (Florida) Karlovy Vary (1) – Jiří Kulich (Buffalo) Olomouc (1) – David Krejčí (Boston)