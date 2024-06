Odsoudil válku, domů nemůže. Skončil bych na Sibiři, říká ruský obránce z NHL

Není to tak dávno, co se jako první ruský hráč působící v zámořské soutěži odhodlal k veřejnému odsouzení vojenské invaze na Ukrajině, která trvá už více než dva roky.

„Jsem znechucený a je mi líto všech mladých. Místo abychom vychovali novou generaci, posíláme ji zemřít,“ zlobil se v zářijovém rozhovoru s opozičním a v azylu žijícím youtuberem Jurijem Duděm.

Do Ruska se od té doby nepodíval. Trvalé bydliště si zřídil v Miami, posledních šest měsíců strávil s manželkou a dvěma dcerami ve Vancouveru, kam putoval z Calgary výměnou za volby v draftu.

V nejbližší době cestu domů ani neplánuje. „Jsem připravený na to, že už se nikdy nemusím podívat tam, kde jsem vyrůstal,“ hlásil v rozhovoru pro kanadský web Sportsnet.

Zadorov si moc dobře uvědomuje, že jeho nedávná slova by pro něj mohla mít nepříjemné důsledky.

Nechce dopadnout jako brankář Ivan Fedotov, jenž v roce 2022 odmítl podepsat novou smlouvu s CSKA Moskva a plánoval zamířit do Philadelphie. načež byl zatčen a poslán na vojnu.

Nikita Zadorov si kryje kotouč před Leonem Draisaitlem.

„Kdybych se vrátil, hned druhý den bych skončil na Sibiři,“ předpokládá devětadvacetiletý bek.

Už na podzim prozradil, že brankář Sergej Bobrovskij po začátku invaze založil skupinový chat pro všechny ruské hokejisty z NHL. Měli dojít ke společnému stanovisku. Buď odsoudit válku, nebo prohlásit, že politika do sportu nepatří.

„Rozdělili jsme se na dva tábory: jeden propagandistický, druhý rozumný,“ hlásil Zadorov a doplnil, že frakci hájící režim Vladimira Putina zastupoval Alexandr Ovečkin.

„Jako hokejistu ho respektuji, ale jinak se neshodneme. Na všechno nahlížím jinak. Jak bych mohl jen tak sedět v restauraci v Moskvě, když jsou lidé bombardováni? Není to morální, styděl bych se,“ líčil naštvaně.

Po vyřazení Canucks v druhém kole play off mu vypršela dvouletá smlouva za sedm milionů dolarů. Varianta, že by opustil zámořskou soutěž a stejně jako někteří jeho krajané dohrál kariéru v KHL, nepřipadá v úvahu.

Ruský obránce věří, že na setrvání v NHL se domluví co nejrychleji. V základní části uplynulého ročníku posbíral dvacet bodů, ve vyřazovací fázi se blýskl čtyřmi góly a čtyřmi asistencemi ve třinácti zápasech.

Je platný v defenzivě, silný v osobních soubojích, finančně si může ještě polepšit. „Nejdůležitější je pro mě délka kontraktu. Na vysoké úrovni můžu hrát ještě šest sedm let, moje tělo to zvládne,“ řekl rodák z Moskvy.

Ruský obránce Nikita Zadorov.

Uplatnění by najít měl, jen zatím nelze říct, zda to bude ve Vancouveru, který potřebuje po nečekaně úspěšné sezoně podepsat i další hráče v čele s Eliasem Lindholmem a Filipem Hronkem.

„V ideálním případě bychom si ponechali všechny, ale na každého z nich máme jen omezené finanční prostředky. Hlavně potřebujeme zůstat co nejvíce konkurenceschopní,“ uvedl generální manažer Patrik Allvin.

Zadorov bude při rozhodování brát v potaz i rodinné záležitosti, ale hlavní motivací pro něj zůstává zisk Stanley Cupu. Nedávné vyřazení s Edmontonem bral hodně těžko.

„Cítil jsem se, jako by můj život nedával smysl. Play off jsem si zahrál pětkrát, zatím jsem ani jednou nepřelezl druhé kolo. Chci být někde, kde mám šanci dokázat víc. A věřím, že ve Vancouveru je to možné.“