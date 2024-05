Žádné otázky na atentát, varoval mluvčí Slováků. O Ficovi mluvil jen polský kouč

Dal tím jasně najevo, že se hráči ke střelbě v Handlové vyjadřovat nebudou. Žurnalisté se tak mohli ptát pouze na záležitosti spojené se zápasem samotným, který nakonec Slováci po vlažném výkonu dotáhli do zdárného konce a vyhráli 4:0.

Zástupci národa se ovšem nevyskytují jen v tuzemské reprezentaci, polské hokejisty vede slovenský trenér Róbert Kaláber. A ten už byl poněkud sdílnější.

„Jsme na mistrovství světa, ale víme, co se stalo. Je hrozné, co se děje celkově ve světě – válka, atentáty. To by si před pěti lety nikdo nepomyslel,“ posteskl si.

Pavol Regenda (vpravo) si hlídá puk, ze strany se k němu tlačí Patryk Wajda z Polska.

A dodal: „Držím palce, aby se dal do pořádku a co nejrychleji se z toho dostal. Aby byl znovu zdravý.“

Útočník spáchal atentát na Fica po zasedání vlády v obci Handlová ve středu krátce před třetí hodinou, podle TV Markíza šlo o jedenasedmdesátiletého muže, jehož nyní policie zadržuje v Nitře.

Na premiéra měl pětkrát vystřelit, z toho se třikrát trefit. Slovenská prokuratura důchodce obvinila z úkladné vraždy ve stádiu pokusu. Pachateli, jehož měly motivovat politické změny v zemi v posledních týdnech, hrozí v případě prokázání viny trest 25 let za mřížemi či dokonce doživotí.

Fica po převozu do nemocnice v Bánské Bystrici operovali pět hodin, v současnosti je na jednotce intenzivní péče.

„V průběhu noci se lékařům podařilo stabilizovat pacientův stav. V této chvíli probíhají další úkony, které mají směřovat ke zlepšování jeho zdravotního stavu. Ta situace je nadále vážná,“ uvedl ministr obrany Robert Kaliňák, Ficův blízký spolupracovník ze strany Smer – sociální demokracie.