Jak se rodil tým mistrů. Manažer českých hokejistů Nedvěd vypráví

Ještě slavíte?

Párty už skončila. Pravda, kluci to táhli extra pár dní, jenže já jsem už starší kousek. Vydržel jsem dva dny, ale byly to ty nejlepší oslavy, co jsem kdy zažil. Samozřejmě získat titul mistra světa vnímám z pozice manažera trochu jinak, hráči se logicky cítí víc součástí úspěchu. Oni uhráli zlato a s nimi trenéři. Navíc v Praze. Přijde mi to jako scénář z Hollywoodu. Přiznejme si, po nevydařené přípravě v Brně moc optimismu nepanovalo.

Byl jste z Brna nervózní?

Všichni jsme z toho byli trošku v rozpacích. Na rovinu – bylo to nepříjemné. Poslední turnaj před mistrovstvím je nejdůležitější, už nějak ladíš tým. Nebylo to jednoduché, zároveň jsme už zažili, že se všechno rychle mění. Zažil jsem roky, kdy nám příprava vyšla perfektně a šampionát se nám hrubě nepovedl.